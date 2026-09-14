Por: Noticiero 90 minutos

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Deportivo Cali logró una victoria fundamental al imponerse 1-2 como visitante frente al Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, un resultado obtenido el domingo 13 de septiembre de 2026, durante la décima jornada de la Liga BetPlay Dimayor II-2026. Este triunfo, de acuerdo con la información publicada en Noticiero 90 Minutos y las fuentes oficiales de DIMAYOR (División Mayor del Fútbol Colombiano), significó un respiro para el conjunto dirigido por Rafael Dudamel, que llevaba más de un mes sin conocer la victoria. Además, la actuación del portero peruano Pedro Gallese fue determinante, al punto de ser nombrado la figura del encuentro según el perfil oficial de la competencia.

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El compromiso empezó con intensidad por parte del equipo ‘azucarero’, que rápidamente encontró la manera de abrir el marcador. Apenas al minuto 12 de juego, Nicolás Benedetti aprovechó una jugada colectiva precisa para definir y poner el 0-1 a favor de Deportivo Cali, silenciando por unos momentos al público local. Tras el gol, el planteamiento de los visitantes fue más defensivo, buscando asegurar el resultado. Sin embargo, Once Caldas no se resignó y adelantó sus líneas, generando múltiples llegadas que pusieron a prueba a Pedro Gallese. El guardameta respondió con varias atajadas cruciales antes del entretiempo, siendo pieza clave para mantener la ventaja parcial.

En la segunda mitad, la presión de Once Caldas finalmente dio frutos. Al minuto 50, Jefry Zapata aprovechó una desatención defensiva y marcó el empate 1-1 con un remate de cabeza. Luego de este gol, el partido se tornó muy disputado y ambos equipos buscaron el triunfo; Once Caldas tomó la iniciativa y tuvo mayor control del balón, pero le faltó contundencia en los metros finales. Cuando se acercaba el final y el empate parecía seguro, una acción individual inclinó la balanza. Al minuto 83, Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso asistió a Juan Ignacio Dinenno, quien definió con frialdad y sentenció el 1-2 que selló la victoria visitante.

De acuerdo con datos de DIMAYOR compartidos en redes sociales, este resultado ubica provisionalmente al Deportivo Cali en el selecto grupo de los ocho mejores del campeonato y brinda tranquilidad a su cuerpo técnico, que enfrentaba una situación compleja por la falta de triunfos recientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la actuación de Pedro Gallese en el partido Once Caldas vs Deportivo Cali?

Según la información presentada por los canales oficiales de DIMAYOR y Noticiero 90 Minutos, Pedro Gallese tuvo un desempeño sobresaliente, especialmente durante la primera parte del encuentro, donde realizó varias atajadas determinantes que evitaron el gol del Once Caldas. Su actuación fue tan relevante que fue elegido la figura del partido, título ratificado por la organización del torneo.

¿Qué significa que Deportivo Cali entre en el grupo de los ocho clasificados de la Liga BetPlay Dimayor?

En el contexto de la Liga BetPlay Dimayor, estar en el grupo de los ocho representa estar entre los mejores equipos de la fase regular y tener posibilidades de jugar por el título en las etapas finales. La victoria frente a Once Caldas permitió que Deportivo Cali accediera provisionalmente a este grupo privilegiado, dándole oxígeno tanto al plantel como a su cuerpo técnico en la lucha por mantenerse en posiciones de clasificación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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