Por: Gol Caracol

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Hace pocos minutos, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) publicó un comunicado oficial en el que dio a conocer las decisiones disciplinarias tomadas frente a varios eventos ocurridos en el contexto de la Liga BetPlay II-2026. Este tipo de anuncios suelen captar la atención por el impacto que tienen sobre clubes y aficionados. En particular, uno de los casos más relevantes fue el aplicado al Deportivo Cali, relacionado con la invasión de campo por parte de sus hinchas.

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El episodio que derivó en esta resolución sucedió el pasado 30 de agosto, durante el partido entre el Deportivo Cali y el Atlético Bucaramanga. Este encuentro, correspondiente a la octava fecha del torneo, se llevó a cabo en el estadio Palmaseca, donde una buena parte de la hinchada protagonizó una invasión a la cancha. De acuerdo con la Dimayor, estos hechos motivaron un examen detallado por parte del juzgado disciplinario, atento al cumplimiento del reglamento establecido para la seguridad en los encuentros de la Liga.

Entre las determinaciones más importantes, la Dimayor decidió sancionar al Deportivo Cali con dos fechas de suspensión parcial de su estadio, específicamente en los sectores 4, 5 y 6 de la tribuna Sur Baja. Esto significa que, durante estas fechas, el equipo no podrá contar con público en esas localidades, lo cual afecta parcialmente el apoyo de su afición y pone en evidencia la gravedad de la falta.

Pero la sanción no se limitó al aspecto deportivo. En el comunicado se detalló una multa económica que asciende a ocho salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a catorce millones siete mil doscientos cuarenta pesos ($14.007.240). La Dimayor justificó esta multa de acuerdo con los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), especificando que corresponde directamente a las infracciones derivadas de los hechos acontecidos durante el mencionado partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga.

Estas resoluciones evidencian la postura estricta de la Dimayor frente a incidentes que comprometan la integridad y seguridad en los partidos, y refuerzan el mensaje de responsabilidad para los clubes y sus hinchadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las sanciones impuestas al Deportivo Cali por la invasión de cancha?

De acuerdo con el comunicado oficial de la Dimayor, el Deportivo Cali recibió una sanción de suspensión parcial de su estadio por dos fechas, afectando los sectores 4, 5 y 6 de la tribuna Sur Baja. Además, el club deberá pagar una multa de catorce millones siete mil doscientos cuarenta pesos, equivalentes a ocho salarios mínimos legales mensuales vigentes, por violar varios numerales del artículo 84 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.

¿Qué significa la suspensión parcial de plaza en el fútbol colombiano?

La suspensión parcial de plaza es una medida disciplinaria que implica la prohibición de acceso al público en zonas específicas del estadio durante una cantidad determinada de partidos. En este caso, solo los sectores 4, 5 y 6 de la tribuna Sur Baja del Palmaseca estarán cerrados por dos fechas, como consecuencia de los hechos ocurridos durante el encuentro entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, según lo determinado por la Dimayor.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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