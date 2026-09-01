Por: EL PILON SA

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Tras un comienzo de semestre complicado, Alianza Valledupar ocupa actualmente una de las posiciones más delicadas en el campeonato local, situación que condujo a la reciente salida del entrenador Camilo Ayala. Ante la urgencia de modificar el rumbo y salvar la categoría, el equipo vallenato habría tomado la decisión de buscar un nuevo técnico que aporte experiencia y liderazgo, de acuerdo con información recogida por Éxito Sports.

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En ese contexto, Flabio Torres, técnico ibaguereño de 55 años, aparece como el principal candidato para tomar el mando. Todo indica que el experimentado entrenador tendría prácticamente asegurada su llegada a Alianza Valledupar, luego de despedirse del club Real Potosí el pasado lunes 31 de agosto. La confirmación de su desvinculación la dio Freddy Marca, presidente del equipo boliviano conocido como el conjunto ‘Lila’, en diálogo con Éxito Sports. Marca aclaró que la salida se realizó de común acuerdo con Torres, y que el club ya trabaja en la búsqueda de un nuevo director técnico para no dejar el banquillo vacante.

Flabio Torres asumió la dirección de Real Potosí el 5 de marzo y, desde entonces, estuvo al frente en 18 partidos oficiales. Durante este periodo, los registros del entrenador muestran siete triunfos, seis empates y cinco derrotas. Su último encuentro como técnico del equipo fue una derrota por 0-1 frente a Real Tomayapo, lo que marcó el final de su ciclo en el fútbol boliviano.

El recorrido de Flabio Torres en el fútbol colombiano es extenso y ampliamente reconocido. Como exjugador, vistió los colores de destacados equipos como Deportivo Cali, Deportes Tolima, Independiente Santa Fe y Cúcuta Deportivo. Incluso, hizo parte de la Selección Colombia en categorías juveniles: estuvo en la Sub-17 y fue capitán de la Sub-20 que participó en el Mundial de Arabia Saudita en 1989, aunque una lesión de rodilla le obligó a retirarse de manera anticipada en la segunda división.

Su carrera como entrenador principal inició luego de varias experiencias como asistente técnico. En cerca de dos décadas en los banquillos, ha liderado proyectos en equipos como Deportivo Pasto, Atlético Bucaramanga, Once Caldas, Águilas Doradas, Cúcuta Deportivo y Boyacá Chicó. Es recordado especialmente por su etapa en Deportivo Pasto, donde asumió el reto de lograr el ascenso en 2012 y logró llevar al equipo a finales tanto de liga como de copa, algo poco habitual para un club recién ascendido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Flabio Torres y cuál ha sido su trayectoria en el fútbol colombiano?

Flabio Torres es un entrenador y exjugador de fútbol, conocido en el Fútbol Profesional Colombiano por sus pasos por equipos como Cali, Tolima, Santa Fe y Cúcuta Deportivo durante su carrera como jugador. Como director técnico, se ha desempeñado en clubes como Deportivo Pasto —donde consiguió el ascenso y llegó a dos finales—, Bucaramanga, Once Caldas, Águilas Doradas, Cúcuta Deportivo y Boyacá Chicó, consolidándose por su capacidad para liderar equipos en situaciones complejas.

¿Por qué Alianza Valledupar busca a Flabio Torres como su nuevo entrenador?

Alianza Valledupar estaría apostando por la experiencia y el perfil de 'salvavidas' de Flabio Torres, debido a que el equipo se encuentra en una situación difícil en la tabla de posiciones tras una mala campaña. Con la salida de Camilo Ayala, el club busca un técnico que pueda estabilizar el equipo, aportar disciplina y tener capacidad de reacción, cualidades que Torres ha demostrado en proyectos anteriores como el de Deportivo Pasto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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