Millonarios y Deportivo Cali repartieron puntos en el partido pendiente de la quinta fecha de la Liga colombiana, un resultado que dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones de cara a la recta final de la fase todos contra todos.

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(Vea también: Millonarios no se quedó atrás y está buscando un negocio ‘cuadrado’ para reforzar su nómina)

El encuentro disputado en El Campín terminó 1-1. El conjunto visitante se puso en ventaja al minuto 39, luego de un tiro libre desde el costado que tomó dirección hacia el arco y no pudo ser rechazado por ningún jugador de Millonarios.

El equipo capitalino encontró la igualdad en el segundo tiempo. Francisco Chaverra recibió un centro que llegó desde el sector derecho y, luego de ingresar sin marca por el costado contrario, definió con un remate cruzado para vencer al arquero Pedro Gallese.

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El portero peruano terminó siendo uno de los protagonistas del compromiso. Gallese respondió en varias oportunidades y acumuló seis atajadas, intervenciones que resultaron determinantes para que el Cali pudiera llevarse un punto de Bogotá.

Tabla posiciones Liga BetPlay

Con la igualdad, Millonarios llegó a 13 puntos y ocupa la cuarta posición de la clasificación. Deportivo Cali, por su parte, alcanzó las nueve unidades y aparece en el puesto 11.

POSICIÓN EQUIPO PJ V E D DG GOLES PTS 1 América 8 6 2 0 +16 20:4 20 2 Tolima 7 5 1 1 +4 12:8 16 3 Ind. Medellín 6 5 0 1 +6 12:6 15 4 Millonarios 9 3 4 2 +3 10:7 13 5 Atl. Nacional 5 4 0 1 +8 12:4 12 6 Llaneros 8 3 2 3 0 9:9 11 7 Santa Fe 7 2 4 1 +2 11:9 10 8 Águilas Doradas 6 2 4 0 +2 10:8 10 9 Bucaramanga 6 2 4 0 +2 7:5 10 10 Once Caldas 7 2 3 2 +2 11:9 9 11 Dep. Cali 7 2 3 2 +2 9:7 9 12 Cúcuta 8 2 3 3 -5 8:13 9 13 Inter de Bogotá 8 1 5 2 -2 8:10 8 14 Fortaleza 8 1 4 3 -2 8:10 7 15 Deportivo Pereira 6 1 3 2 -3 3:6 6 16 Jaguares 7 1 3 3 -5 7:12 6 17 Boyacá Chicó 6 1 2 3 -8 4:12 5 18 Junior Barranquilla 6 0 3 3 -4 8:12 3 19 Dep. Pasto 8 0 2 6 -8 7:15 2 20 Alianza Valledupar 7 0 2 5 -10 5:15 2

Los próximos partidos de Millonarios y Deportivo Cali

El calendario continuará rápidamente para ambos equipos. Millonarios visitará a Cúcuta el domingo 13 de septiembre, mientras que Deportivo Cali tendrá que enfrentar a Once Caldas ese mismo día.

Antes de esos compromisos, la fecha 10 tendrá otros partidos como Jaguares-Fortaleza y Santa Fe-Tolima el viernes; Internacional Bogotá-Llaneros, Boyacá Chicó-Medellín y Alianza-Junior el sábado.

El domingo también se disputarán Pereira-Bucaramanga y Nacional-Águilas, además de los encuentros de Cali y Millonarios. La jornada se cerrará el lunes 14 de septiembre con el partido entre América y Pasto.

Así, el empate en Bogotá dejó al conjunto dirigido por Alberto Gamero dentro del grupo de los ocho primeros, mientras que Cali tendrá que buscar una victoria en la próxima jornada para acercarse a los puestos de clasificación.

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