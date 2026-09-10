Por: Caracol TV

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Este jueves, a pocas horas de jugar contra Deportivo Cali, Millonarios se pronunció en redes sociales, anunciando el fichaje de Juan Guillermo Cuadrado, jugador de gran recorrido en Europa y gran paso por la Selección Colombia. Los ‘embajadores’ compartieron un extenso comunicado sobre esta noticia.

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La llegada del volante, uno de los más destacados en la historia de la Selección Colombia, se suma al ‘Embajador’ para sumar minutos y seguir con una carrera de más de 20 años. El jugador inició su carrera en el Medellín y, aunque hubo acercamientos para que regresara y compartiera camerino con ‘Juanfer’ Quintero, finalmente optó por el elenco capitalino.

En 2009 dio el salto al fútbol europeo. Tras sus pasos por Udinese, Lecce y Fiorentina, llegó a Inglaterra para vestir la camiseta del Chelsea, con el que conquistó la Premier League y la Copa de la Liga en la temporada 2014-15.

“En Italia encontró uno de los capítulos más importantes de su carrera. Con Juventus, Cuadrado levantó cinco títulos de Serie A, cuatro Copas de Italia y dos Supercopas italianas, además de disputar grandes escenarios del fútbol europeo. Posteriormente defendió los colores del Inter de Milán, donde también sumó títulos, y pasó por Atalanta y Pisa. Su historia también está ligada a la Selección Colombia, con la que disputó los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 y fue protagonista durante más de una década en diferentes competencias internacionales. Ahora, después de recorrer algunos de los escenarios más importantes del fútbol mundial, Juan Guillermo Cuadrado regresa a Colombia para vestir de azul y comenzar un nuevo capítulo de su carrera con Millonarios”, se lee en la de ‘Millos.

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