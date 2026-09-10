Este jueves, a pocas horas de jugar contra Deportivo Cali, Millonarios se pronunció en redes sociales, anunciando el fichaje de Juan Guillermo Cuadrado, jugador de gran recorrido en Europa y gran paso por la Selección Colombia. Los ‘embajadores’ compartieron un extenso comunicado sobre esta noticia.
La llegada del volante, uno de los más destacados en la historia de la Selección Colombia, se suma al ‘Embajador’ para sumar minutos y seguir con una carrera de más de 20 años. El jugador inició su carrera en el Medellín y, aunque hubo acercamientos para que regresara y compartiera camerino con ‘Juanfer’ Quintero, finalmente optó por el elenco capitalino.
⚡⚽️Experiencia, velocidad y talento. ¡Bienvenido al Embajador Juan Guillermo Cuadrado! Ⓜ️🎯
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— Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 10, 2026
En 2009 dio el salto al fútbol europeo. Tras sus pasos por Udinese, Lecce y Fiorentina, llegó a Inglaterra para vestir la camiseta del Chelsea, con el que conquistó la Premier League y la Copa de la Liga en la temporada 2014-15.
“En Italia encontró uno de los capítulos más importantes de su carrera. Con Juventus, Cuadrado levantó cinco títulos de Serie A, cuatro Copas de Italia y dos Supercopas italianas, además de disputar grandes escenarios del fútbol europeo. Posteriormente defendió los colores del Inter de Milán, donde también sumó títulos, y pasó por Atalanta y Pisa. Su historia también está ligada a la Selección Colombia, con la que disputó los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 y fue protagonista durante más de una década en diferentes competencias internacionales. Ahora, después de recorrer algunos de los escenarios más importantes del fútbol mundial, Juan Guillermo Cuadrado regresa a Colombia para vestir de azul y comenzar un nuevo capítulo de su carrera con Millonarios”, se lee en la de ‘Millos.
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