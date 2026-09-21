La Liga Femenina 2026 ya tiene finalistas: Deportivo Cali e Independiente Santa Fe disputarán el título del fútbol femenino colombiano y, de paso, aseguraron su presencia en la Copa Libertadores Femenina 2026.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Colombia ya tiene rival en semifinales de Mundial Femenino Sub-20: viejo conocido que mete miedo)

Las ‘azucareras’ consiguieron su clasificación después de superar a Atlético Nacional en la semifinal. En el partido de vuelta, disputado este domingo en el estadio Deportivo Cali, se impusieron 4-0 y sellaron su paso a la definición.

Cali había ganado también el partido de ida en Medellín, por lo que terminó imponiéndose con autoridad en la serie.

Lee También

GLORIA Y GRANDEZA, ESO ES ESTE EQUIPO. ¡FINALISTAS UNA VEZ MÁS! 😍✨💚 pic.twitter.com/NaMyIEmreP — Deportivo Cali Femenino (@CaliFemenino) September 20, 2026

Con esta clasificación, el equipo caleño tendrá la posibilidad de defender el título conseguido en 2025 y buscará su tercer campeonato consecutivo en la Liga Femenina.

Del otro lado estará Santa Fe, que eliminó a Millonarios en el clásico capitalino. Después del empate 2-2 en el partido de ida, las ‘Leonas’ ganaron 2-1 en el duelo de vuelta y se quedaron con la serie por 4-3.

¡Termina el partido 😍! Somos FINALISTAS de la Liga Femenina BetPlay 2026 Millonarios 1(3)-(4)2 Santa Fe 🇮🇩 Semifinal – vuelta ⚽️ #Leonas pic.twitter.com/gpBLIhQndu — Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) September 21, 2026

La clasificación también le aseguró al conjunto bogotano un lugar en la próxima Copa Libertadores Femenina.

Una final que se repite

La definición entre Cali y Santa Fe no será una novedad para el fútbol femenino colombiano.

Ambos equipos vuelven a encontrarse por el campeonato después de protagonizar finales recientes. De hecho, esta será la tercera final consecutiva entre ambos clubes, en las que las dos anteriores terminaron con el título para las ‘azucareras’.

Ahora tendrán nuevamente un enfrentamiento directo por la corona, aunque con un incentivo adicional ya asegurado: los dos equipos representarán a Colombia en la Copa Libertadores Femenina 2026.

El torneo continental se disputará en Ecuador entre el 15 y el 31 de octubre y contará con 16 equipos.

Así, antes de definir quién será la nueva campeona de Colombia, Cali y Santa Fe ya tienen asegurado el boleto internacional. La final determinará al campeón de la Liga Femenina 2026 y también el orden de los dos representantes colombianos para el torneo continental.

* Pulzo.com se escribe con Z