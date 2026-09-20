La Selección Colombia ya conoce a su rival en las semifinales del Mundial Femenino Sub-20. Luego de superar a Nigeria en los cuartos de final, la ‘Tricolor’ se medirá con Corea del Norte por un lugar en la final del campeonato.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Bueno, en el papel”: picante comentario sobre figura nigeriana que perdió con Colombia; tiene 16 años)

El equipo nacional consiguió su clasificación este domingo después de derrotar 1-0 a Nigeria en un partido en el que tuvo que resistir durante buena parte del compromiso.

Colombia contó con una actuación destacada de Luisa Agudelo, quien respondió ante varias aproximaciones del seleccionado africano. Además, el palo también apareció en algunos momentos para mantener el arco colombiano sin goles.

Lee También

Cuando el encuentro parecía encaminado al tiempo extra, la ‘Tricolor’ encontró la anotación que le dio el paso a la siguiente ronda.

Valerin Loboa marcó el gol de la clasificación

El partido entre Colombia y Nigeria se acercaba al final cuando apareció Valerin Loboa para cambiar la historia del encuentro.

La futbolista colombiana marcó el 1-0 en el minuto 90+2, provocando la celebración del equipo nacional y de los aficionados que acompañaron a la ‘Tricolor’.

Con ese resultado, Colombia aseguró su clasificación a las semifinales del Mundial Femenino Sub-20 y mantuvo su camino en el torneo juvenil.

¿Cuándo juega Colombia contra Corea del Norte?

El rival de Colombia quedó definido después del último partido de los cuartos de final. Corea del Norte derrotó 2-0 a Canadá y consiguió su clasificación a las semifinales, donde se encontrará con la ‘Tricolor’.

El partido entre Colombia y Corea del Norte se disputará el miércoles 23 de septiembre, desde las 11:30 a. m., hora colombiana.

La otra semifinal también quedó definida. Italia enfrentará a España el mismo miércoles, aunque ese compromiso comenzará más temprano, a las 8:00 a. m., hora de Colombia.

Los ganadores de ambas semifinales avanzarán a la gran final del Mundial Femenino Sub-20.

Hay que recordar que Colombia y Corea del Norte ya se enfrentaron en la fase de grupos del certamen. La victoria fue 3-0 para las asiáticas; así que hay mucho que trabajar para poder llegar a la final.

Gol y triunfo: Colombia arranca con pie derecho en el Mundial Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 arrancó con pie derecho su camino en el Mundial Sub-20, tras vencer a Arabia Saudita con golazo de Óscar Perea.