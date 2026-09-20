Sobre los 35 minutos del juego por los cuartos de final, los comentaristas hablaban de Tosin Rafiu, una de las futbolistas destacadas del conjunto africano en el Mundial Femenino Sub-20.

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El partido entre Colombia y Nigeria por los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20 dejó, además de las acciones sobre la cancha, un curioso momento durante la transmisión de televisión.

Mientras analizaban el rendimiento de Tosin Rafiu, una de las figuras del conjunto nigeriano, el periodista Julián Capera destacó las condiciones de la futbolista y llamó la atención sobre su edad, tema siempre presente cuando de equios africanos se habla.

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“Qué gusto da ver a Tosin Rafiu, hace todo bien, profe. Parece que tuviera más edad”, comentó Capera durante la transmisión.

La respuesta de Yinaris García, quien acompañaba la narración del compromiso, provocó risas y terminó convirtiéndose en uno de los momentos curiosos de la transmisión.

“Sí, lo decíamos, no solo ha crecido Nigeria en la parte que ya conocemos, de la parte física, en su potencia, sino en la calidad técnica. Y lo vemos en Rafiu, que tan solo tiene 16 años, bueno, en el papel 16 años”, mencionó García.

La frase llamó la atención porque llegó precisamente mientras ambos comentaristas destacaban la madurez que mostraba la futbolista nigeriana pese a su corta edad.

¿Quién es Tosin Rafiu, la futbolista que llamó la atención en el Mundial?

Rafiu llegó al duelo contra Colombia como una de las jugadoras que había mostrado su capacidad ofensiva durante el campeonato.

La futbolista fue protagonista en los octavos de final, cuando Nigeria derrotó 3-0 a Inglaterra y consiguió su clasificación a los cuartos de final.

Rafiu abrió el marcador en aquel encuentro apenas a los ocho minutos. La jugadora recibió el balón por la banda izquierda, encaró a la defensa inglesa, hizo varios regates y terminó con un potente remate que puso en ventaja a las africanas.

Por eso, antes del partido contra Colombia, su nombre aparecía entre las futbolistas a seguir del conjunto africano.

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