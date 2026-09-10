Por: Caracol TV

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La Selección Colombia femenina Sub-20 tuvo este jueves una buena presentación, pero no pasó del empate 0-0 con su similar de Portugal y quedó con 4 unidades, que la ubican con un pie en los octavos de final del certamen orbital, a falta de una fecha por jugar en el grupo E.

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Las colombianas gozaron de las mejores posibilidades de anotar en este compromiso y encontraron en la guardameta Nair Pinta un verdadero muro. Además de eso, no se contó con una buena puntería a la hora de definir por parte de las nuestras.

Para este compromiso con las europeas, el profesor Carlos Paniagua incluyó en el frente de ataque desde el primer minuto a Maithé López, quien fue ausente en la fecha inaugural por haberse sumado tarde a la concentración en territorio polaco.

Con López y Valerin Loboa se ganó en presencia el ofensiva, además que las dos jugadoras lucharon, corrieron e incomodaron siempre a las defensoras portuguesas. También hay que apuntar que el par de atacantes de Colombia contaron con, al menos cuatro posibilidades de marcar en el arco rival, sin poder festejar.

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En los minutos finales, una mala noticia llegó para el seleccionado nacional, como quiera que en la defensora Lina Arboleda vio la cartulina roja, justo cuando Portugal quiso llegar por medio de pelotazos o aperturas de campo que buscaron allanar la defensa de las nuestras.

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