Los hinchas de Millonarios ya tienen respuesta a una de las preguntas que más se habían hecho desde la llegada de Juan Guillermo Cuadrado: el futbolista podrá debutar con el equipo en la próxima fecha de la Liga BetPlay, justamente frente a Atlético Nacional.

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La confirmación llegó después del triunfo de Millonarios sobre Chicó en el estadio El Campín. Tras el partido, el técnico Alberto Gamero se refirió a la situación del nuevo refuerzo y despejó la duda sobre su disponibilidad.

Cuadrado llegó al conjunto azul con una sanción pendiente por cumplir, por lo que inicialmente existía incertidumbre sobre cuándo podría disputar sus primeros minutos con el club. La situación quedó definida luego de una resolución de la Dimayor.

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¿Por qué Juan Guillermo Cuadrado sí podrá jugar contra Nacional?

El colombiano tenía pendientes dos fechas de sanción que recibió por su expulsión cuando jugaba para el Pisa en Italia, sin embargo, esas fechas no tendrá que cumplirlas en la Liga BetPlay con Millonarios.

La resolución determinó que el futbolista deberá pagar las dos jornadas de suspensión en la Copa Colombia, por lo que queda habilitado para disputar los partidos de Liga con el equipo capitalino.

Eso cambia directamente el panorama para el próximo compromiso del conjunto azul.

🚨 Juan Guillermo Cuadrado pagará las fechas de sanción que arrastra de la Copa Italia en la Copa Colombia. Está habilitado para enfrentar a Atlético Nacional la próxima fecha. pic.twitter.com/mFIh0S61nN — Julián Capera (@JulianCaperaB) September 19, 2026

Juan Guillermo Cuadrado podrá jugar ante Atlético Nacional, en el partido que Millonarios disputará la próxima semana.

La decisión permite, además, que el experimentado futbolista tenga la posibilidad de estrenarse con su nuevo equipo en uno de los encuentros que más atención provoca entre los aficionados.

Cuadrado, listo para su primer partido con Millonarios

La llegada del jugador había provocado expectativa entre los seguidores del equipo, especialmente por su experiencia y por el recorrido que ha tenido en el fútbol internacional.

Ahora, con su situación disciplinaria definida, el cuerpo técnico encabezado por Alberto Gamero podrá contar con él para el próximo partido de Liga, siempre que no surja alguna otra circunstancia que modifique su disponibilidad.

El duelo ante Nacional será, por tanto, la primera oportunidad para que Cuadrado vista oficialmente la camiseta de Millonarios en la Liga BetPlay y posiblemente enfrente a James Rodríguez.

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