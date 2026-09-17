La Selección Colombia dio la sorpresa del Mundial Femenino Sub-20 al eliminar a Polonia, local del certamen, con un agónico gol que le significó el 1-0 definitivo de la clasificación. Este es el video del tanto:

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La anotación llegó luego de un autogol, tras remate que rebotó en la defensa polaca Bartczak y desacomodó a la arquera al minuto 44 del segundo tiempo, cuando parecían irse a tiempo extra.

Esta victoria le permite a Colombia el paso a cuartos de final contra Nigeria, que se impuso con contundencia 3-0 contra Inglaterra en los octavos y que llega con saldo de dos victorias, un empate y una derrota ante España.

Ambos seleccionados se van a enfrentar el próximo domingo 20 de septiembre, con lo que se convirtió en una de los mejores ocho equipos dentro de la competencia en Polonia.

La Selección Colombia Femenina Sub-20 completó su participación en la fase de grupos de la Copa Mundial disputada en territorio polaco con estadísticas similares.

El equipo nacional quedó ubicado en el Grupo E del certamen junto a las selecciones de Costa Rica, Portugal y la RPD de Corea.

En la primera jornada del campeonato orbital, el conjunto tricolor arrancó con pie derecho tras derrotar con solvencia 2-0 a la escuadra de Costa Rica.

Durante la segunda fecha, las dirigidas por el cuerpo técnico colombiano sumaron un valioso punto al igualar 0-0 ante Portugal en la ciudad de Lodz.

La guardameta rival se convirtió en la gran figura del compromiso internacional al detener los constantes ataques y remates generados por el ataque cafetero.

En el cierre de la primera ronda, el combinado tricolor enfrentó a la exigente selección de Corea del Norte, cayendo por un marcador adverso de 3-0.

Pese a ese tropezón final, la escuadra nacional finalizó la fase inicial en la tercera casilla del cuadro general acumulando cuatro puntos y saldo positivo.

Dicha cosecha le permitió clasificar holgadamente a la ronda de octavos de final como una de las mejores terceras selecciones del certamen ecuménico juvenil.

El desempeño mostrado en la ronda de grupos evidenció la solidez defensiva de la portera Luisa Agudelo y la capacidad combativa de todo el plantel.

Las jugadoras juveniles mostraron personalidad táctica para competir en el máximo nivel internacional frente a rivales de distintas geografías y estilos de juego.

El paso a las instancias de eliminación directa ratificó el crecimiento constante del balompié femenino colombiano en las distintas categorías de la federación.

El rendimiento colectivo en suelo europeo fortalece las aspiraciones de la delegación nacional para seguir avanzando en las fases definitivas del campeonato.

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