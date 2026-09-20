Este domingo, 20 de septiembre, la Selección Colombia Femenina Sub-20 jugó los cuartos de final del Mundial que se está llevando a cabo en Polonia, un compromiso muy complicado frente a Nigeria luego de dejar en el camino a las locales en octavos de final.

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El combinado nacional salió con un gran plan de trabajo, pues la idea del técnico Paniagua era evitar a toda marcha que el combinado africano estuviera cómodo en el terreno de juego, así que las futbolistas fueron muy disciplinadas tácticamente para evitar sufrir.

Sobre el final, cuando todo indicaba que el partido se iría a la definición desde el punto penalti, apareció la delantera Valerin Loboa para ganarle en velocidad a la arquera rival, llevarse el balón por delante y quedar completamente sola para tener que empujar el balón al fondo de la red.

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Este fue el agónico gol que clasificó al cuadro ‘Tricolor’ a la semifinal del certamen:

🇨🇴 GOOOL de Colombia Sub-20 de Valerin Loboa. Clasificadas a semifinales derrotando 1-0 a Nigeria 🇳🇬 en el Mundial de la categoría pic.twitter.com/hyZZjDzdto — Pipe Sierra (@PSierraR) September 20, 2026

Esta es una histórica clasificación, puesto que el combinado nacional vuelve a una semifinal en esta categoría luego de 16 años, recordando que la mejor participación hasta ahora fue en 2010, cuando se obtuvo el cuarto lugar en Alemania.

Desde entonces, el combinado nacional había jugado solo dos torneos más (sin contar el actual) y se había llegado hasta los cuartos de final.

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Cuándo y contra quién es la semifinal del Mundial Femenino Sub-20

Ahora, ya instalada en la semifinal, la ‘Tricolor’ espera rival, que saldrá del ganador del partido entre Corea del Norte y Canadá, partido que será en las próximas horas.

La semifinal se jugaría el próximo miércoles con horario aún por definir.

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