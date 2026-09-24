Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El megaproyecto para la renovación del estadio El Campín en Bogotá suma un nuevo protagonista internacional. De acuerdo con información de Valora Analitik, la multinacional PowerChina habría sido seleccionada por Sencia como la encargada principal de la construcción del nuevo estadio, bajo el modelo EPC, es decir, ingeniería, aprovisionamiento y construcción. Bajo este esquema, la empresa china se responsabilizaría de los estudios técnicos finales, la contratación de proveedores, la adquisición de materiales y la completa ejecución de la obra. PowerChina, cuya experiencia incluye importantes proyectos de energía e infraestructura en Colombia, como parques solares y obras asociadas a Hidroituango, así como plantas de tratamiento en Bogotá, suma así un nuevo contrato de alto perfil en el país.

Sigue a PULZO en Discover

La noticia de la posible elección de PowerChina llega en un momento clave para el proyecto, que ha sido objeto de retrasos y polémicas. El Espectador ha informado que la construcción principal del estadio aún no ha comenzado, debido a la falta de aprobación de requisitos como el Estudio de Tránsito y Transporte por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad. Esto ha generado cambios en el cronograma y ha puesto en entredicho la fecha de entrega inicial, prevista para diciembre de 2027. Mientras tanto, la inversión privada estimada para la obra ronda los $2,4 billones y la iniciativa hace parte de una alianza público-privada (APP) para renovar el Complejo Cultural y Deportivo El Campín, incluyendo espacios culturales, deportivos y comerciales adicionales.

Una de las novedades más relevantes con la llegada de la multinacional china sería el significativo aumento en la capacidad del estadio. Según lo anunciado por Sencia, ya se contemplaba la construcción de un nuevo escenario en predios contiguos al estadio actual; sin embargo, con la intervención de PowerChina, esa cifra podría ascender hasta 60.000 espectadores, en lugar de los 50.000 planteados originalmente durante los planes de renovación. Este aforo aún depende de los diseños arquitectónicos definitivos y los estudios de ingeniería de detalle, que siguen en proceso.

El contexto también señala una creciente presencia de empresas chinas en grandes proyectos de infraestructura en Bogotá. Así lo muestran la adjudicación de la Línea 1 del Metro y el Regiotram del Occidente a compañías chinas como CHEC y CCECC. Aunque PowerChina, Sencia y la Embajada de China han optado por mantener reserva por ahora, el embajador chino Zhu Jingyang ya celebró la noticia, destacando el creciente protagonismo de firmas de su país en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué papel tendrá PowerChina en la construcción del nuevo estadio El Campín?

De acuerdo con Valora Analitik, PowerChina liderará el proyecto bajo el esquema EPC, lo que implica hacerse responsable de la ingeniería, adquisición de materiales, selección de proveedores y ejecución de la obra. Su rol será fundamental para definir los estudios técnicos y ejecutar la construcción del estadio, bajo la coordinación con Sencia.

¿Qué significa que el proyecto sea ejecutado bajo la modalidad EPC en la renovación de El Campín?

EPC es la sigla de ingeniería, aprovisionamiento y construcción (‘Engineering, Procurement and Construction’ en inglés). Significa que la empresa contratista, en este caso PowerChina, asume la responsabilidad integral del diseño técnico, la compra de materiales y la construcción, presentando al final un producto llave en mano, lo que puede facilitar la gestión y seguimiento del proyecto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.