Por: El Espectador

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El vicepresidente José Manuel Restrepo fue protagonista durante la más reciente Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde representó a Colombia como jefe de la delegación enviada por el presidente Abelardo de la Espriella. En esta, la primera presencia de la nueva administración en un escenario internacional tras el relevo en el poder, Restrepo intervino con un discurso de 24 minutos que recibió elogios, según lo informado por El Espectador. El mensaje central estuvo enfocado en cinco ejes primarios, destacando principalmente temas de seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, también marcó un énfasis en la apertura de Colombia al mundo, la orientación de la nueva política diplomática y un cambio relevante en la concepción sobre derechos humanos.

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Según El Espectador, el discurso de Restrepo, preparado en Barranquilla junto al presidente De la Espriella y estructurado en 14 hojas, delineó la hoja de ruta del gobierno para los próximos cuatro años. Dentro de estos lineamientos, resaltan el refuerzo de la seguridad y el enfrentamiento al narcotráfico como pilares fundamentales. En el escenario internacional, la administración colombiana expresó críticas puntuales ante la ONU al señalar que, "después de décadas de discusión, todavía no existe una definición jurídica general del terrorismo universalmente acordada por los Estados Miembros". Esta ausencia de consenso, de acuerdo con la intervención, dificulta la cooperación efectiva contra este fenómeno.

La preocupación por la falta de una definición global de terrorismo no solo fue un punto de crítica, sino que también sirvió para articular dos de los ejes esenciales definidos por el gobierno: la cooperación internacional y la seguridad conjunta. Ambos se han convertido en banderas para el presidente De la Espriella en sus primeras semanas de mandato, añade El Espectador. A esto se suma una visión de desarrollo económico y social, descrita por Restrepo como “Economía Milagro”, que plantea el crecimiento nacional como el motor para que los ciudadanos avancen en aspectos como empleo, vivienda y reducción de la pobreza.

Durante su intervención, Restrepo resaltó que la cooperación internacional es más provechosa cuando las naciones mantienen su identidad y soberanía, promoviendo un multilateralismo basado en la diversidad cultural, el respeto y el trabajo conjunto sin perder autonomía. Finalmente, el gobierno colombiano elevó su solicitud en la ONU para que los Estados Miembros acuerden una definición concreta de terrorismo con el fin de fortalecer la colaboración internacional contra ese flagelo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los ejes principales del discurso de Colombia ante la ONU?

Los cinco ejes principales del discurso presentado por el vicepresidente José Manuel Restrepo ante la Organización de las Naciones Unidas giraron en torno a la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, la apertura de Colombia al escenario internacional, un nuevo enfoque diplomático y un replanteamiento de la política en derechos humanos. Además, se destacaron la importancia de la cooperación internacional y la necesidad de una definición jurídica global del terrorismo para mejorar las estrategias conjuntas.

¿Por qué Colombia pidió una definición jurídica global del terrorismo en la ONU?

Colombia, a través de la intervención de José Manuel Restrepo, solicitó a los Estados Miembros de la ONU una definición jurídica universal del terrorismo debido a que, según lo expresado, la falta de consenso dificulta la cooperación y la acción conjunta entre países. Esta definición se considera clave para articular esfuerzos internacionales y enfrentar este desafío de manera más eficaz.

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