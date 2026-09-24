Mientras que el Gobierno de Abelardo de la Espriella se presentó en la ONU, una serie de señalamientos en contra del presidente de Colombia quedaron desvirtuados por el propio protagonista de los hechos.

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David Murcia Guzmán, responsable condenado por el sonado fraude de la pirámide DMG y recluido actualmente en la Cárcel de Palogordo en Girón, (Santander), remitió una comunicación formal a las autoridades judiciales.

El escrito fue despachado este miércoles 23 de septiembre hacia las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación con el objetivo de retirar acusaciones previas planteadas contra el excandidato presidencial Abelardo De La Espriella.

Las pasadas afirmaciones ocurrieron originalmente el 12 de febrero de este año en medio de un diálogo periodístico concedido por el propio creador del conglomerado financiero desde su sitio de reclusión penitenciaria.

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La revista Semana divulgó el texto original firmado de puño y letra por Murcia, remitido directamente a la Fiscalía 63 Local perteneciente a la Unidad de Conciliación Preprocesal del organismo investigador estatal.

Dentro de la misiva, el recluso reconoció que el 12 de febrero de 2026 concedió una entrevista periodística “en la cual formulé señalamientos directos y asertivos en contra del doctor Abelardo De La Espriella, para ese entonces, candidato a la presidencia”.

David Murcia Guzmán se retracta de sus señalamientos contra Abelardo De La Espriella. Dice que tenía expectativas de ser nombrado gestor de paz en el Gobierno de Gustavo Petro y, a través de esa figura, buscar su libertad pic.twitter.com/JIiEpRSp5f — Yesid Lancheros (@YesidLancheros) September 24, 2026

Entre los cuestionamientos, el fundador del esquema piramidal mencionó “la apropiación de dineros entregados como honorarios a profesionales y el ofrecimiento de una suma de dinero con el fin de incidir indebidamente en el trámite legislativo de una iniciativa relacionada con el transporte de dinero en efectivo”.

Asimismo, el documento judicial recordó la reacción legal inmediata del afectado al señalar: “Con fundamento en tales señalamientos, el doctor Abelardo De La Espriella, a través de sus abogados, radicó la respectiva querella que dio origen al proceso de la referencia”.

Explicando el contexto de sus pasadas declaraciones públicas, Murcia argumentó: “Debo poner en conocimiento de su despacho, señores Fiscalía, que dichas manifestaciones estuvieron precedidas de expectativas que me fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno Nacional anterior, relacionadas con una eventual vinculación a la figura de gestor de paz y a la posibilidad de acceder, por esa vía, a mi libertad”.

El máximo directivo de DMG manifestó que, debido al extenso periodo “que he permanecido privado de la libertad, tanto en Colombia como en el exterior, dicha expectativa incidió de manera determinante en mi disposición anímica al momento de conceder la entrevista y presentar la denuncia, llevándome a formular señalamientos que hoy, con serenidad y tranquilidad, reconozco que no corresponden a hechos reales y efectivamente ocurridos”.

A través del manuscrito, el recluso confirmó la validez de los pagos profesionales al asegurar que “los honorarios profesionales que pagué al doctor Abelardo De La Espriella correspondieron a la justa contraprestación por las gestiones jurídicas que efectivamente prestó, en su momento, al grupo DMG Holding y en el ejercicio de mi defensa penal, sin que exista de su parte apropiación indebida de dinero alguno en mi perjuicio”.

De igual forma, el remitente enfatizó enfáticamente que “el doctor De La Espriella, en ningún momento me solicitó, insinuó o propuso una suma de dinero destinadas a ofrecer dádivas a congresistas o a cualquier servidor público con el fin de incidir en trámite legislativo alguno. Estas afirmaciones, tal y como las formulé en su momento, no son ciertas y fueron recomendaciones de personas cercanas al gobierno anterior”.

El creador del esquema piramidal concluyó sus rectificaciones económicas señalando: “Del mismo modo preciso y dejo constancia que no me consta y no es cierto que el doctor Abelardo De La Espriella se haya quedado con alrededor de 5.000 millones de pesos y no me los haya devuelto”.

Adicionalmente, el reo desmintió favores políticos al manifestar que “no es cierto que el Gobierno nacional de la época haya favorecido al padre del doctor Abelardo De La Espriella y lo haya nombrado notario o que ‘le dio prebendas a Abelardo De La Espriella y a su familia’ para que abandonara mi defensa”.

Igualmente, descalificó las teorías sobre su permanencia en prisión manifestando: “Tampoco es cierto que ‘llevo 18 años privado de la libertad’ por causa del doctor Abelardo De La Espriella ‘porque él siempre ha estado ahí metido, siempre ha estado tocando a los abogados que me están defendiendo desde Estados Unidos’ ni que el doctor De La Espriella ‘también tocó a los abogados de acá, los corrompió, les puso dinero, contratos, pero terminaron trabajando con él’”.

Murcia negó también cualquier irregularidad con bienes incautados aclarando que el jurista no recibió dinero custodiado en “unas bodegas donde se transportaba el dinero de la empresa, donde funcionaba toda la custodia del dinero en efectivo”.

Finalmente, el firmante remató su declaración asegurando actuar de forma consciente “con el único propósito de esclarecer ante la administración de Justicia la verdad real de los hechos”.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.