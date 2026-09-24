Este jueves, 24 de septiembre, el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, tuvo una intervención ante la asamblea de la ONU, en la cual habló de seguridad, del plan económico del Gobierno Nacional, el terremoto y mucho más.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Video: así fue el primer discurso del Gobierno de Abelardo De la Espriella en la ONU)

De hecho, gran parte de discurso fue de unas palabras escritas por el presidente, Abelardo de la Espriella, quien no estuvo en este evento debido a que, según él, prometió no viajar fuera del país durante los años que duren su gobierno.

Esta fue la intervención completa del vicepresidente:

Lee También

Ante esto, apenas terminó el discurso, Restrepo recibió una llamada de De la Espriella, quien lo felicitó por cómo salió todo e incluso le dijo que mejor representado no pudo haber estado.

“Presidente, muy bien afortunadamente. Excelente. Salió todo maravilloso. Sus palabras quedaron muy bien hechas”, comenzó diciéndole Restrepo, a lo que el presidente respondió: “Qué bueno, hermano. Yo estoy saliendo de Cali del voleo ese de anoche”.

Ahí siguió la conversación, en la que Restrepo le aseguró que se habló de política internacional, la ‘patria milagro’ y más, a lo que De la Espriella simplemente le agradeció y le dijo: “Mejor representado no pude haber estado”.

Este es el momento de la conversación:

🇨🇴🗣️”Mejor representado no pude estar”. Así fue la llamada del presidente Abelardo De La Espriella con el vicepresidente José Manuel Restrepo luego de su intervención ante la asamblea de la ONU. Los detalles de la intervención aquí: https://t.co/mfkiI7wb2W pic.twitter.com/sjFESGood7 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 24, 2026

(Ver también: De la Espriella lideró operativo en Cali y tuvo llamativo momento con capturado: “Bienvenido a la patria milagro”)

De esta manera, quedó reflejado el agradecimiento que tiene el presidente por la gestión del vicepresidente y el respaldo que siente para que lo represente en esta clase de eventos, que son muy importante para lograr acuerdos diplomáticos, comerciales y más en materia internacional.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.