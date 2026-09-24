Por: Portal Bogotá

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El próximo martes 29 de septiembre de 2026, Bogotá se convertirá en epicentro de la cultura, el arte y el humor gracias a la obra de teatro ‘¡ImproClown!’, una innovadora propuesta escénica que llega por invitación de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD). Este espectáculo, que se realizará a las 2:00 p. m. en el IED Misael Pastrana Borrero, promete al público una experiencia singular y gratuita en la localidad de Rafael Uribe Uribe, específicamente en el barrio Lomas (carrera Décima A #39-05 sur).

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‘¡ImproClown!’ reúne a tres payasos expertos en improvisación y teatro físico, quienes a través de una puesta en escena delirante mezclan la técnica del “clown” —una disciplina teatral que explora el humor y la vulnerabilidad humana— con el formato de improvisación teatral y stand up. De acuerdo con la información difundida por la SDCRD, la agrupación Pim Pam Pum será la encargada de dar vida a este espectáculo, que instala el humor y el circo como herramientas de cercanía con la comunidad.

Una de las características más llamativas de la obra es su construcción a partir de propuestas que surgen directamente del público; esto incluye coreografías, actos en dúo y trío, dinámicas de improvisación y números absurdos inspirados en el universo circense. Este formato asegura que cada función sea única e irrepetible, y que el público sea parte activa del desarrollo en escena.

La presentación hace parte de la novena edición del Festival Mamarracho Fiesta Casera Payasa, evento que se destaca por fortalecer la oferta cultural barrial y democratizar el acceso a las artes escénicas en Bogotá. Según la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, el festival busca promover el arte y la cultura como maneras de aportar a la convivencia comunitaria y reconocer la diversidad de técnicas teatrales. Aunque está recomendado para jóvenes y adultos, la invitación se dirige a todo aquel que desee disfrutar un espectáculo creativo e impredecible.

Cabe señalar que, de acuerdo con la información disponible, ‘¡ImproClown!’ no hace parte de la Agenda Distrital de actividades culturales, por lo que constituye una alternativa especial dentro de la programación cultural de la ciudad.

¿Dónde y cuándo es la obra de teatro ‘¡ImproClown!’ en Bogotá?

El espectáculo ‘¡ImproClown!’ se presenta el martes 29 de septiembre de 2026 a las 2:00 p. m. en el IED Misael Pastrana Borrero, ubicado en la carrera Décima A #39-05 sur, barrio Lomas, localidad Rafael Uribe Uribe. La entrada es completamente gratuita.

¿Qué es el clown y cómo se utiliza en el teatro de improvisación?

El término “clown” se refiere a una técnica teatral centrada en el arte de hacer reír explorando la vulnerabilidad del intérprete, usando la mímica, la exageración y la espontaneidad. En espectáculos como ‘¡ImproClown!’, esta técnica se fusiona con la improvisación, permitiendo que los actores creen escenas basadas en la interacción directa con el público y las sugerencias que surgen en el momento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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