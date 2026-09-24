La Policía capturó a la pareja sentimental de alias ‘Pinocho’, señalado como principal cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas también como ‘Los Pachenca’, en medio de la ofensiva que adelantan las autoridades contra esa estructura criminal en el Caribe colombiano.

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La mujer fue ubicada durante una serie de allanamientos en los que también fueron capturados otros integrantes de la organización. El operativo hace parte de las acciones desplegadas después de los recientes golpes contra la estructura, entre ellos la operación en la que fue abatido alias ‘Cholo’, otro de sus principales cabecillas.

Autoridades buscan a alias ‘Pinocho’

Luego de los últimos operativos, alias ‘Pinocho’ pasó a ser uno de los principales objetivos de la fuerza pública. Las autoridades mantienen labores de inteligencia y seguimiento para establecer dónde se encuentra y evitar que pueda reorganizar la estructura.

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De acuerdo con información recibida por las autoridades, el cabecilla estaría buscando salir de Colombia y llegar a Venezuela ante la presión de los operativos desplegados contra las ACSN.

Por esa razón, fuentes militares confirmaron el envío de un contingente hacia la frontera con Venezuela, en La Guajira, como parte de una denominada operación de contención.

El despliegue busca reforzar la seguridad en esa zona y controlar posibles corredores que podrían ser utilizados por alias ‘Pinocho’ para abandonar el territorio colombiano.

La información sobre su supuesto intento de llegar a Venezuela todavía hace parte de las labores de inteligencia de las autoridades y no significa que el cabecilla haya logrado cruzar la frontera.

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Ofensiva contra las ACSN continúa en el Caribe

La operación contra ‘Los Pachenca’ se intensificó después de los procedimientos adelantados en el departamento del Magdalena, donde las autoridades afectaron parte de la estructura de mando y sus capacidades armadas y logísticas.

En los últimos operativos, la fuerza pública ha concentrado sus esfuerzos en identificar a integrantes de la organización, ubicar a sus principales responsables y afectar los recursos que permiten su funcionamiento.

La captura de la pareja de alias ‘Pinocho’ se suma así a las acciones contra la estructura, mientras las autoridades continúan buscando al señalado cabecilla.

El objetivo de los organismos de seguridad es impedir que, después de los golpes recibidos por las ACSN, sus integrantes puedan reorganizarse o recuperar el control de las zonas donde tienen presencia.

Por ahora, los operativos continúan tanto en el Magdalena como en otros puntos estratégicos del Caribe y la zona fronteriza con Venezuela, mientras avanzan las labores de inteligencia para establecer el paradero de alias ‘Pinocho’.

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