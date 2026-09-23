Por: EL PILON SA

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La construcción de la plataforma de parqueaderos del proyecto Río Condominio Club en Valledupar quedó en suspenso por decisión de la Inspección Urbana de Policía Primero de Mayo. Esta determinación se tomó luego de una audiencia llevada a cabo el miércoles 23 de septiembre directamente en el terreno afectado. Entre los asistentes estuvieron representantes del conjunto residencial Las Orquídeas, funcionarios de la constructora Orbe, integrantes de la Curaduría Urbana número 2, además de delegados de Planeación Municipal y de la Secretaría de Obras Públicas. El motivo principal de la suspensión temporal es la necesidad de obtener un informe técnico que determine si la estructura se ajusta a la licencia urbanística y a las normas específicas de edificación exigidas.

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El origen del conflicto se remonta a agosto, cuando varios habitantes de la manzana B de Las Orquídeas comenzaron a manifestar su inconformidad por la ubicación de la plataforma de estacionamiento. Según lo expresado por Bibiano Caballero, administrador de la unidad inmobiliaria y vocero del conjunto, uno de los principales temores de los residentes radica en la proximidad de la plataforma con el muro perimetral y la posibilidad de que esta parte de la obra no estuviera contemplada dentro de la licencia urbanística aprobada para el proyecto. En la audiencia, el abogado de la comunidad, Jorge Núñez, enfatizó la importancia de revisar los límites del terreno, los retiros legales y las líneas de construcción respecto al andén. Para este fin, también solicitó la intervención de un topógrafo independiente que verificara las condiciones del sitio.

Por otro lado, la constructora Orbe defendió la legalidad de la obra argumentando que la licencia urbanística fue otorgada en febrero de 2025 y permite una tipología “aislada con plataforma”. Incluso, aunque la Curaduría Urbana número 2 emitió un oficio aclaratorio respecto a la aprobación de dicha tipología, Orbe aseguró que la licencia sigue vigente y ha realizado las gestiones legales pertinentes. Nimia Maestre, abogada de la constructora, cuestionó la suspensión preventiva y anunció que ejercerían los recursos previstos por la ley. Sin embargo, la Inspección consideró improcedentes los recursos presentados por Orbe tras concluir que la suspensión es una medida correctiva temporal, que no constituye un acto administrativo definitivo.

Hasta que el informe técnico determine si la plataforma cuenta con respaldo en la licencia otorgada, la obra seguirá detenida y bajo supervisión de la Policía Nacional para asegurar el cumplimiento de la medida. Esta decisión será clave para definir si la constructora puede continuar el proyecto o si debe ajustarlo según lo estipulado por las autoridades.

¿Por qué la plataforma de parqueaderos del proyecto Río Condominio Club fue suspendida en Valledupar?

La Inspección Urbana de Policía Primero de Mayo suspendió temporalmente la construcción de la plataforma de parqueaderos para evaluar si la obra se ajusta a la licencia urbanística vigente. La medida se tomó tras denuncias de los vecinos sobre la proximidad de la estructura con el muro perimetral y dudas sobre el cumplimiento de las normas técnicas y legales.

¿Qué criterios técnicos y legales revisarán las autoridades para definir el futuro de la obra en Río Condominio Club?

Las autoridades revisarán principalmente el cumplimiento de la licencia urbanística, especialmente los límites del terreno, los retiros legales, las líneas de construcción, y la tipología permitida para la obra. La decisión final dependerá del informe técnico que verifique si la plataforma de estacionamiento está amparada por la licencia vigente o si es necesario modificar el proyecto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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