Por: EL PILON SA

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La edición número 60 del Festival de la Leyenda Vallenata, que organiza la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, ya tiene fechas definidas: se celebrará del 28 de abril al 1.º de mayo de 2027. Para esta ocasión, la ceremonia se perfila como una de las más especiales, pues además del tradicional concurso Rey de Reyes, se sumará el debut de la categoría Reina de Reinas, destinada a reconocer a la mejor acordeonera mayor, lo que marca un avance significativo para la representación femenina en el evento.

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Sin embargo, las novedades no terminan ahí. Paralelamente a los anuncios oficiales, se está debatiendo en la esfera cultural la posible renovación de uno de los símbolos más reconocidos del certamen: la estatuilla del ‘Cacique Upar’. Esta pieza, entregada a los tres primeros lugares en cada competencia, podría rediseñarse justo a tiempo para el histórico aniversario. La propuesta tiene el sello de Jorge Maestre, artista plástico, docente y figura capital de la escultura urbana en Valledupar, quien fuera también el creador original del trofeo.

Maestre, en conversación sobre su trayectoria y la evolución de sus obras, manifestó su motivación para rediseñar la estatuilla. Según explicó, la tendencia internacional en galardones ha virado hacia formatos minimalistas, en contraste con el estilo realista que imprimió en el ‘Cacique Upar’ tradicional. De acuerdo con sus palabras, “los trofeos hoy son minimalistas, con pocos elementos y pocas facciones”. Por esta razón, apostó por una estética más pulida y moderna, integrando líneas rectas y la eliminación de detalles anatómicos complejos. Maestre describe la técnica como corte diamantino, una metodología que reemplaza las curvas por facetas rectas, resultando en una figura estilizada y contemporánea similar a la empleada en la escultura del pitcher situada frente al estadio de béisbol Erasmo Camacho Calamar.

Pese a tener el prototipo listo en su taller, la directiva de la Fundación aún no ha aprobado el nuevo diseño: “Ellos no me lo han querido aceptar o quieren cambiar algo”, puntualizó el escultor. El tiempo definirá si en la versión 60 del festival, además de nuevas competencias y fechas, se estrena también la imagen renovada del trofeo, homenajeando a los juglares y artistas que dan vida a la leyenda vallenata.

¿Cómo sería la nueva estatuilla del ‘Cacique Upar’ para el Festival Vallenato 2027?

La propuesta de Jorge Maestre para el trofeo del festival apuesta por una figura más minimalista y estilizada, caracterizada por líneas rectas y un diseño denominado corte diamantino. Este enfoque elimina detalles anatómicos complejos y la lanza tradicional, en favor de una estética contemporánea que, según su creador, refleja las tendencias internacionales en diseño de galardones.

¿Qué significa la categoría Reina de Reinas en el Festival de la Leyenda Vallenata?

La nueva categoría Reina de Reinas se incorporará por primera vez en la edición número 60 del festival y busca coronar a la mejor acordeonera mayor. Esta inclusión es un hito para el certamen, ya que reconoce el talento femenino en un espacio hasta ahora mayoritariamente masculino, fortaleciendo la diversidad y equidad dentro del concurso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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