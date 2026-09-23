Por: EL PILON SA

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Un hecho violento se registró durante la noche del martes en el barrio Los Guayacanes, ubicado al sur de Valledupar, donde un hombre de 61 años identificado como Félix Ramón León Arenas resultó herido tras un ataque armado. De acuerdo con la información inicial, tres hombres armados llegaron en motocicletas hasta una tienda del sector, donde irrumpieron y exigieron su cierre, argumentando pertenecer a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), un grupo criminal. Según los primeros reportes, los sujetos realizaron varios disparos dentro del establecimiento antes de darse a la fuga.

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En medio de la confusión provocada por los disparos, Félix Ramón León Arenas fue alcanzado por una bala en la región inguinal. Tras el ataque, otras personas que estaban en el lugar auxiliaron al hombre y lo trasladaron de inmediato a la Clínica Santa Isabel de Valledupar, donde recibió atención médica. Las autoridades informaron que la herida que sufrió fue de carácter superficial y que, tras ser valorado por los médicos, se encuentra fuera de peligro. La situación generó temor y preocupación entre los habitantes del barrio Los Guayacanes, quienes vieron interrumpida la tranquilidad de la noche por este acto violento.

En cuanto a los presuntos responsables, el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Germán Gómez, entregó un informe preliminar acerca de los avances en la investigación. De acuerdo con lo manifestado por el oficial, “hay tres personas, tres individuos que están plenamente identificados ya. Son delincuentes comunes que no hacen parte de ninguna organización. Lo que hacen es aprovechar la coyuntura y el momento que está pasando en la ciudad y en el país para cometer sus fechorías”. Así, la Policía descartó que los atacantes sean miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, pese a las afirmaciones hechas por los mismos durante el ataque.

Las autoridades continúan con las indagaciones para esclarecer las circunstancias y motivos detrás del hecho, así como para dar con el paradero de los responsables. Este evento subraya la importancia de la actuación policial y del seguimiento judicial para enfrentar la criminalidad que afecta a la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó en la tienda del barrio Los Guayacanes en Valledupar?

La noche del martes, tres hombres armados irrumpieron en una tienda del barrio Los Guayacanes, al sur de Valledupar. Alegando ser miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, exigieron el cierre del establecimiento y realizaron varios disparos, hiriendo a Félix Ramón León Arenas. Los atacantes huyeron en motocicletas, y la Policía investiga el caso.

¿Quiénes son los responsables del ataque en Valledupar y qué dice la Policía?

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Germán Gómez, los tres responsables del ataque ya están identificados. Según el informe policial, no pertenecen a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, sino que se trataría de delincuentes comunes que aprovecharon la coyuntura local para cometer este acto violento.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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