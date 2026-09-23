Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El proceso judicial por el homicidio de Carlos Andrés Naranjo, comerciante de calzado asesinado el 11 de abril en su propio establecimiento en pleno centro de Ibagué, ha tenido avances significativos en los últimos días. Dos de los implicados, Jhon Anderson Vargas Flores y Daniel Alejandro Rojas Rozo, aceptaron su responsabilidad ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Ibagué, en una audiencia donde se formalizó su aceptación mediante un preacuerdo con la Fiscalía.

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La condena para Jhon Anderson Vargas Flores podría alcanzar aproximadamente 40 años y tres meses de prisión, al sumarse la sentencia por este caso con otra anterior. Por su parte, Daniel Alejandro Rojas Rozo, identificado como la persona que disparó contra Naranjo, enfrentaría una pena de cerca de 20 años por este homicidio, además de otros 12 años por un proceso diferente, dando un total aproximado de 32 años y tres meses de reclusión.

El incidente ocurrió en el negocio Calzado Julieth, ubicado en la carrera Cuarta número 15-90. Según la investigación de la Fiscalía, los atacantes ingresaron al establecimiento simulando ser clientes interesados en comprar tenis y luego dirigieron su atención al segundo piso, donde estaba Naranjo. Allí fue atacado con arma de fuego, con su hijo presente en el lugar. Naranjo falleció debido a las heridas sufridas.

Las labores investigativas estuvieron a cargo de la Fiscalía, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Ibagué. Daniel Alejandro Rojas Rozo fue identificado como quien habría disparado y fue capturado el 28 de mayo por el grupo de vida del CTI y la Sijín en el municipio de Venadillo. A Vargas Flores se le señala de conducir la motocicleta que facilitó la huida tras el homicidio, y ya había sido enviado a la cárcel de Picaleña por este hecho.

Otro involucrado, Fernando Alfonso Rodríguez Ramírez, está señalado de colaborar en ocultar el arma y se encuentra bajo detención domiciliaria. Las cámaras de seguridad de diversos puntos de Ibagué fueron clave en el avance de la investigación, al permitir reconstruir los movimientos de los sospechosos y asociar prendas y vehículos utilizados el día del crimen. Además, tras allanamientos el 5 de mayo en barrios como Córdoba y La Ceiba Sur, se recolectó material relevante para el proceso judicial.

Con los preacuerdos y penas ya dictadas, la investigación avanza tratando de esclarecer si hubo más personas implicadas en la planeación o ejecución del homicidio.

¿Cuáles fueron las penas para los responsables del homicidio de Carlos Andrés Naranjo?

De acuerdo con la información de la Fiscalía, Jhon Anderson Vargas Flores podría enfrentar una condena de cerca de 40 años y tres meses, al sumarse esta sentencia a una anterior. Por su parte, Daniel Alejandro Rojas Rozo acumularía aproximadamente 32 años y tres meses al sumar los años de pena por este homicidio y otro delito previo.

¿Qué papel jugaron las cámaras de seguridad en la investigación del asesinato en Ibagué?

Las cámaras de seguridad instaladas en diferentes puntos de Ibagué permitieron a los investigadores rastrear los desplazamientos de los implicados antes y después del crimen, identificar detalles de su vestimenta y reunir evidencia esencial, lo que facilitó avances importantes en la identificación y captura de los presuntos responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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