Por: Portal Bogotá

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Bogotá se enfrenta al complejo problema del secuestro extorsivo y, recientemente, las autoridades dieron un importante golpe contra este delito. De acuerdo con información oficial de la Fiscalía General de la Nación, un ciudadano de 32 años fue rescatado tras haber sido secuestrado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, ubicada al sur de la capital. Esta acción fue posible gracias a un trabajo conjunto entre el Cuerpo Técnico de Investigación (conocido por sus siglas como CTI) y el Gaula Militar, ambas entidades reconocidas por su compromiso en la lucha contra el crimen organizado.

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Según los datos revelados por el ente investigador, el secuestro ocurrió el pasado 13 de septiembre, cuando la víctima se movilizaba en su vehículo. Fue interceptado y llevado en contra de su voluntad, desencadenando así una angustiosa cadena de acontecimientos para su familia. Pocas horas después, su madre recibió múltiples llamadas telefónicas donde los responsables exigían la suma de 130 millones de pesos a cambio de su liberación. Para incrementar la presión, los secuestradores enviaron videos en los que el hombre aparecía siendo intimidado con armas de fuego y amenazado de muerte si no se cumplía con la exigencia económica. Las autoridades establecieron, además, que la víctima permaneció en estado de inconsciencia durante varios momentos de su cautiverio.

Las labores investigativas de la policía judicial incluyeron actividades de vecindario y verificación de cámaras de seguridad, elementos clave para identificar el lugar desde donde se realizaban las llamadas extorsivas. Lograron ubicar una vivienda en el barrio Paraíso, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde finalmente se intervino en la noche del 16 de septiembre. En este operativo fue rescatada la víctima y posteriormente se reencontró con sus familiares en la sede central de la Fiscalía General de la Nación.

Durante la diligencia, las autoridades capturaron a cuatro personas y confiscaron un arma de fuego. Según el anuncio oficial, un fiscal Gaula —fiscalía especializada en la lucha contra el secuestro y la extorsión— llevará a los detenidos ante un juez de control de garantías e imputará, entre otros cargos, el delito de secuestro extorsivo. La recomendación de las autoridades es denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, pues la denuncia es fundamental para avanzar en las investigaciones y preservar la seguridad en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo actuaron las autoridades en el rescate del secuestrado en Bogotá?

Las autoridades en Bogotá coordinaron acciones entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Gaula Militar, responsables de la lucha contra delitos de alto impacto, para ubicar y rescatar a la víctima. Las tareas de vecindario, el análisis de cámaras de seguridad y el rastreo de llamadas extorsivas permitieron identificar una vivienda en el barrio Paraíso, donde se ejecutó el operativo que resultó en el rescate del ciudadano y la captura de cuatro sospechosos.

¿Qué es el secuestro extorsivo y cómo afecta a las víctimas?

El secuestro extorsivo es un delito en el que los responsables retienen a una persona y exigen una suma de dinero o algún beneficio específico a cambio de su liberación. Según los hechos reportados, la víctima fue intimidada y, en este caso, se enviaron videos amenazantes a los familiares para aumentar la presión; incluso, la persona secuestrada permaneció en estado de inconsciencia por momentos, demostrando las graves afectaciones físicas y psicológicas que puede generar este crimen.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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