Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La investigación sobre la muerte de Ana Lucía González, la niña de nueve años cuyo cuerpo fue hallado en una alcantarilla en Bogotá, ha tenido importantes avances a raíz de revelaciones hechas por Rusmery González, hermana de la menor y expareja del principal sospechoso. De acuerdo con su testimonio, ella y el hombre acusado llevaban cerca de cuatro semanas separados antes del crimen. Todo se desencadenó el pasado 14 de septiembre, cuando ambos sostuvieron una fuerte discusión relacionada con celos, situación a partir de la cual Rusmery le pidió que abandonara el apartamento. Tras el altercado, según relató Rusmery, su expareja se llevó varios de sus objetos personales, incluidos documentos y su celular.

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Ese mismo día, la menor salió del domicilio acompañada por el sospechoso, quedando este movimiento registrado por cámaras de seguridad desde Mosquera hasta Bogotá. Posteriormente, el individuo regresó al sector sin la niña. Esta prueba videográfica se convirtió en una de las piezas clave para que los investigadores de la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) avanzaran en la reconstrucción de los hechos.

La principal línea de investigación, según los relatos y pruebas recolectadas, apunta a que el motivo del crimen podría estar relacionado con una retaliación por la finalización de la relación sentimental entre Rusmery González y el presunto responsable. Rusmery sostiene que el asesinato de su hermana fue un acto de venganza. Las autoridades, por su parte, continúan enfocadas en esclarecer el trayecto y los eventos ocurridos desde que Ana Lucía salió de su vivienda, hasta el momento en que fue encontrada sin vida en el barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar.

Rusmery también mencionó que no logró dar aviso a las autoridades tras la discusión, ya que tenía planeado regresar a Venezuela esa semana. La desaparición de Ana Lucía ocurrió poco después, lo que hizo que la familia organizara su búsqueda y que las autoridades revisaran registros de cámaras y declaraciones para reconstruir sus últimos momentos. Como resultado, el hombre fue capturado en Bogotá y las autoridades ahora esperan los resultados de los análisis de Medicina Legal para continuar con el proceso judicial e identificar plenamente la responsabilidad del detenido.

Por ahora, el caso sigue en investigación, con las autoridades centradas en recopilar pruebas, analizar grabaciones y escuchar los relatos de la familia, buscando entender con mayor profundidad las circunstancias que rodearon este lamentable suceso.

¿Cuál es el avance en la investigación del caso Ana Lucía González en Bogotá?

Hasta el momento, la investigación ha logrado capturar al principal sospechoso, apoyada en grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios familiares. Las autoridades continúan reuniendo pruebas y esperan los informes de Medicina Legal para tomar nuevas decisiones en el proceso.

¿Qué significa CTI y cuál es su función en casos judiciales en Colombia?

CTI significa Cuerpo Técnico de Investigación y forma parte de la Fiscalía General de la Nación. Su labor principal es apoyar la investigación criminalística, recopilando pruebas, realizando capturas y trabajando en conjunto con fiscales para esclarecer delitos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.