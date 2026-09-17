Por: Portal Bogotá

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El sistema de distribución de agua potable en Bogotá ha venido fortaleciéndose para enfrentar el riesgo sísmico, un esfuerzo destacado por la Alcaldía en su campaña “Bogotá, mi ciudad, mi casa”. Como parte de este plan, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció la realización de pruebas en las válvulas del Complejo Santa Ana, infraestructura fundamental para el suministro de agua a gran parte de la ciudad. Estas tareas, programadas para el fin de semana del 19 de septiembre de 2026, requieren una suspensión temporal del servicio en varios sectores de la localidad de Usaquén, con el fin de minimizar el impacto en la rutina de los usuarios, según información oficial publicada en el portal bogota.gov.co.

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De acuerdo con la EAAB, los cortes de agua se desarrollarán desde las 8:00 p. m. del sábado 19 de septiembre y se extenderán por 12 horas en la zona comprendida entre la calle 119 y la calle 198, desde la carrera Séptima hasta la carrera Décima Este. Esta medida busca asegurar la protección del sistema frente a eventuales terremotos, un aspecto clave para preservar la continuidad del acceso al recurso hídrico en situaciones de emergencia.

La afectación alcanzará a numerosos barrios de Usaquén, como Horizontes Norte, La Esperanza, parte alta de San Cristobal Norte, Los Alpes II Sector, Ginebra, Bellavista, Unicerros, Sagrado Corazón, Montearroyo, Ciudadela Real, La Glorieta y Cerros de Santa Bárbara, entre otros, de acuerdo con la lista oficial publicada por la Alcaldía de Bogotá. El restablecimiento del servicio será gradual desde las 8:00 a. m. del domingo 20 de septiembre.

La EAAB agradeció la comprensión de los ciudadanos e instó a la población a adoptar medidas preventivas frente a la suspensión programada. Las recomendaciones incluyen llenar el tanque de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada antes de 24 horas y usar el agua con racionalidad, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Estas acciones se presentan como parte de los esfuerzos continuos para garantizar no solo la calidad y continuidad del servicio, sino también la seguridad estructural de la infraestructura hídrica de la ciudad ante posibles fenómenos naturales. Según la EAAB, fortalecer el sistema frente a terremotos resulta fundamental para una urbe vulnerable a riesgos sísmicos, protegiendo así tanto a los habitantes como al acceso al agua potable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Usaquén que tendrán corte de agua el 19 de septiembre de 2026?

Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, varios barrios de Usaquén estarán afectados por el corte programado de agua potable. Entre ellos se encuentran Horizontes Norte, La Esperanza, San Cristobal Norte (parte alta), Los Alpes II Sector, Ginebra, Bellavista, Unicerros, Sagrado Corazón, Montearroyo, Ciudadela Real, La Glorieta, Usaquén - Casa Cristo Rey, Cerros de Santa Bárbara, Santa Ana Oriental, La Franja de Buenavista, Chaparral, El Redil, El Codito, Bosques de Medina, Ibiza y Buenavista, entre otros citados por el canal oficial de la Alcaldía.

¿Por qué la EAAB realiza trabajos en el Complejo Santa Ana y cómo afectan a los usuarios?

De acuerdo con información de la EAAB y la Alcaldía, las pruebas en las válvulas del Complejo Santa Ana buscan reforzar el sistema de distribución ante posibles terremotos, aumentando la protección y confiabilidad del suministro de agua. Estas actividades, aunque necesarias, implican cortes temporales en el servicio, por lo que se recomienda a los usuarios tomar precauciones como almacenar agua y hacer un uso racional mientras dure la suspensión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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