Por: VALORA ANALITIK

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En el marco del Congreso de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, afirmó que no habrá racionamiento de agua en la capital durante el fenómeno de El Niño. Luego manifestó que hay necesidad de que haya mayores eficiencias a través del ahorro en el sector energético.

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“Tenemos que hacer una apuesta fundamental de ahorro. Uno de los mensajes de este Congreso y de arranque de gobierno es decirles que estamos dispuestos, desde Asocapitales y Bogotá, a trabajar con el Gobierno Nacional en llave para una campaña que nos permita avanzar, que no tengamos retos en esos picos de demanda y que pueden llevar a situaciones críticas en los próximos meses por el fenómeno de El Niño”, dijo.

De otro lado, aseguró que su apuesta está en la atracción de inversión, especialmente en renovación urbana y en materia aeronáutica. Para Galán, el aeropuerto El Dorado compite con el de São Paulo y es líder en carga en América Latina.

“Pero esto no está garantizado. Tenemos que seguir haciendo inversión, tenemos que hablar del Dorado Max”, le dijo el vicepresidente José Manuel Restrepo, también presente en el panel del congreso de Acolgen.

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Finalmente, hizo alusión a los proyectos de vivienda de la ciudad: “ya hemos adjudicado 37.000 subsidios de vivienda en Bogotá en dos años y ocho meses. Eso es casi el doble de lo que adjudicaron, sumados, los tres gobiernos anteriores en Bogotá. Y vamos a llegar a 60.000 subsidios”, concluyó.

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