Por: Portal Bogotá

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En el marco de la estrategia "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) ha divulgado cifras significativas sobre la gestión de residuos en la capital en los primeros ocho meses de 2026. De acuerdo con información oficial, los Ecopuntos instalados en la ciudad recolectaron 13.652 toneladas de residuos, superando el total recolectado durante todo 2025, año en el que se alcanzaron 13.096 toneladas. Este avance representa un incremento del 4,24 % en la cantidad de residuos recogidos, lo que evidencia la consolidación y fortalecimiento de una estrategia gratuita que busca que los habitantes entreguen muebles viejos, colchones y materiales de construcción de manera adecuada.

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La UAESP, como entidad responsable de coordinar los servicios públicos relacionados con la limpieza urbana, ha intensificado las jornadas ecológicas en Bogotá. Mientras en 2025 el promedio mensual era de 180 jornadas de recolección, durante 2026 se han superado las 300, llegando incluso a 348 jornadas en el último mes registrado. Este aumento en la frecuencia y cantidad de jornadas tiene como objetivo ofrecer más alternativas a la ciudadanía para disponer correctamente residuos que tradicionalmente terminan en calles, parques y otros espacios públicos, lo cual genera condiciones inadecuadas para la convivencia y el entorno.

La operación de los Ecopuntos ha tenido una expansión considerable. Según datos presentados por la UAESP, la ciudad pasó de 180 a más de 300 Ecopuntos mensuales en 2026. Este crecimiento no solo implica una mayor capacidad logística, sino que responde a la demanda creciente de los habitantes por puntos donde puedan entregar residuos voluminosos de construcción o demolición, así como objetos domésticos de gran tamaño, sin costo alguno. El acceso a esta información es público y los ciudadanos pueden consultar la programación de los Ecopuntos a través del portal electrónico www.aseobogota.gov.co, facilitando así la organización de la disposición de residuos y ayudando a mantener la capital más limpia y ordenada.

¿Cómo funcionan los Ecopuntos en Bogotá y qué residuos reciben?

De acuerdo con la UAESP, los Ecopuntos en Bogotá están diseñados para que los ciudadanos entreguen residuos voluminosos, como colchones, muebles viejos y escombros derivados de pequeñas obras de construcción. El servicio es gratuito y su programación puede consultarse en línea para facilitar la adecuada gestión y recolección de residuos.

¿Dónde encontrar la programación actualizada de los Ecopuntos de Bogotá?

La UAESP ha informado que la programación de los Ecopuntos está disponible para consulta pública en el sitio web www.aseobogota.gov.co. Allí, cualquier ciudadano puede revisar los horarios y ubicaciones para disponer adecuadamente los residuos que no deben tirarse en espacios públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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