Por: Portal Bogotá

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Con motivo del Mes del Patrimonio 2026 en Bogotá, la Mesa de Consejeros y Consejeras Locales de Patrimonio Cultural, con el respaldo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), organizará el viernes 18 de septiembre un conversatorio dirigido a explorar la memoria, los saberes y las experiencias de quienes han sido parte de la vida en las plazas de mercado de la ciudad. Esta actividad se llevará a cabo entre las 2:30 p. m. y las 5:00 p. m. en el Museo de Bogotá (MdB), Casa Sámano, con entrada gratuita, de acuerdo con información divulgada por el IDPC.

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El conversatorio forma parte de la programación oficial del Mes del Patrimonio y tiene como objetivo principal crear un espacio de diálogo intergeneracional que permita reflexionar sobre el pasado, el presente y los retos futuros de las plazas de mercado. Según el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, la actividad reunirá a comerciantes tradicionales y familias que han hecho vida en estos espacios, así como a una segunda generación que discutirá las transformaciones urbanas y comerciales que han afectado estos lugares. Además, jóvenes comerciantes, estudiantes y vigías del patrimonio aportarán sus visiones sobre la importancia de preservar la identidad y el papel de estas plazas para las próximas generaciones.

La convocatoria está abierta a la comunidad vinculada a las plazas, comerciantes en ejercicio, estudiantes, miembros de colectivos de vigías del patrimonio, funcionarios públicos, académicos y público interesado en el patrimonio de la capital. Durante la jornada, se tratarán temas como la permanencia de las plazas, los desafíos urbanos y la transmisión generacional de los conocimientos asociados a estos lugares tradicionales.

Un resultado destacado del evento será la elaboración de una memoria que recopile las principales ideas y reflexiones surgidas, la cual aportará a la discusión sobre cómo garantizar la vigencia de las plazas de mercado como patrimonio vivo de Bogotá. Al concluir el conversatorio, el IDPC invita a los asistentes a participar en una jornada especial en la Plaza de Bolívar, donde, con una serie de actividades públicas, se evocarán episodios emblemáticos de la historia de la ciudad mediante experiencias de luz y arte.

La cita será en el Museo de Bogotá (MdB), Casa Sámano, en la carrera cuarta #10-18, en pleno centro histórico de la ciudad.

¿Cuál es la importancia de las plazas de mercado para el patrimonio cultural de Bogotá?

Las plazas de mercado representan puntos de encuentro que concentran la identidad, la memoria colectiva y las tradiciones de diversas generaciones en Bogotá. De acuerdo con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, estos espacios no solo han sido vitales para el abastecimiento alimentario, sino que también cumplen un papel esencial en la transmisión de saberes y prácticas culturales que han moldeado la ciudad.

¿Qué actividades estarán disponibles en la Plaza de Bolívar al finalizar el conversatorio del Mes del Patrimonio?

Después del conversatorio, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural ha organizado una jornada en la Plaza de Bolívar abierta a todo público. En este evento, a través de experiencias de luz y arte, se evocarán episodios clave que han marcado la historia de Bogotá, fortaleciendo así el sentido de pertenencia y la conexión de la ciudadanía con su patrimonio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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