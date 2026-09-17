Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) se suma a la programación cultural de la ciudad con una nueva edición de Culturas en Común, presentando la obra ‘El Médico a Palos’, una apuesta del grupo Renacer Teatro. Esta función se llevará a cabo el 18 de septiembre de 2026, a las 3:00 p. m., en la Biblioteca Pública Francisco José de Caldas, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá. La entrada será gratuita hasta completar el aforo permitido, como destaca la información oficial publicada en bogota.gov.co.

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La obra es una adaptación colectiva dirigida y protagonizada por personas mayores de la localidad de Antonio Nariño, lo que otorga un valor especial a esta puesta en escena. De acuerdo con el portal, Renacer Teatro revive la reconocida creación de Molière, escrita hace más de tres siglos, y la recrea desde la experiencia y perspectiva de sus integrantes adultos mayores.

En cuanto a su argumento, ‘El Médico a Palos’ narra las vivencias de Sganarelle, un leñador que, debido a un malentendido, termina haciéndose pasar por médico. Esta historia se estructura como una farsa, género teatral que se caracteriza por el uso de humor físico, situaciones absurdas y equívocos. A pesar del tiempo transcurrido desde su escritura, la obra continúa abordando temas universales y profundamente humanos, lo que permite que siga siendo relevante incluso para públicos contemporáneos, según relata Idartes a través de sus canales de difusión.

Esta función hace parte de Culturas en Común, un programa impulsado por Idartes que busca promover la participación y el acceso a la cultura en las distintas localidades de Bogotá, fortaleciendo allí la oferta de actividades artísticas gratuitas, como reporta la organización en sus publicaciones institucionales. De acuerdo con la programación, la cita será en la Biblioteca Pública Francisco José de Caldas, situada en la carrera 92 #146C-24, en la localidad de Suba, donde la diversidad de propuestas culturales sigue encontrando espacios para la expresión y el encuentro comunitario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el argumento principal de la obra ‘El Médico a Palos’ que se presentará en Bogotá?

La pieza teatral relata las peripecias de Sganarelle, un leñador que, por causa de un enredo, se ve obligado a hacerse pasar por médico. A través de situaciones humorísticas y equívocos, esta farsa expone temas humanos universales que siguen vigentes actualmente.

¿Dónde y cuándo se presentará ‘El Médico a Palos’ de Renacer Teatro en Bogotá?

La función se realizará el 18 de septiembre de 2026, a las 3:00 p. m., en la Biblioteca Pública Francisco José de Caldas, ubicada en la carrera 92 #146C-24, en la localidad de Suba. La entrada será gratuita hasta completar aforo, de acuerdo con Idartes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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