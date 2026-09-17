Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La noche del miércoles 16 de septiembre marcó un nuevo rumbo en la búsqueda de justicia por la muerte de Ana Lucía González Mendoza, una niña de 9 años cuyo caso estremeció a la comunidad de Mosquera, Cundinamarca, y Bogotá. El presunto responsable fue capturado en la capital, luego de varios días de investigación a cargo de las autoridades. Ana Lucía había sido vista por última vez el lunes 14 de septiembre en Mosquera, lo que motivó la activación inmediata del Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa mientras se sumaban esfuerzos para ubicarla.

Sigue a PULZO en Discover

El hallazgo de su cuerpo ocurrió el martes 15 de septiembre, cuando varios menores alertaron sobre un olor extraño en un túnel de alcantarillado del barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar. Según las autoridades, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde avanzan los exámenes que buscan esclarecer con precisión la causa y las circunstancias del deceso.

La investigación, según informó el alcalde de Mosquera, Nelson Parra, avanzó gracias a las cámaras de seguridad. Las imágenes fueron cruciales: captaron el trayecto de una motocicleta que salió del sector Porvenir Río con la niña como pasajera rumbo a Bogotá, y más tarde mostró el regreso del motociclista solo. Esto permitió orientar la búsqueda y centrar la atención sobre un sospechoso. Posteriores indagaciones permitieron identificar que el detenido era pareja sentimental de una hermana de la víctima y que habría salido con la niña luego de una discusión familiar.

La Fiscalía General de la Nación se encargará de presentar los elementos ante un juez, donde, en principio, se contemplan cargos por homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años. La investigación continúa enfocada en reconstruir las horas entre la desaparición y el hallazgo, y en identificar si existieron otros responsables. Es importante señalar que la captura y la imputación aún no constituyen condena; la última palabra está en manos de la justicia.

Mientras tanto, esa misma noche, un operativo paralelo en el barrio Paraíso de Ciudad Bolívar permitió el rescate de un hombre de 34 años secuestrado desde el 13 de septiembre. La Fiscalía, con apoyo del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) y el Gaula Militar, encontró el inmueble donde lo mantenían cautivo, capturó a cuatro presuntos responsables e incautó un arma de fuego. La víctima fue liberada después de que se exigieran 130 millones de pesos por su rescate y se enviaran amenazas a su familia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo avanza la investigación por la muerte de Ana Lucía González Mendoza?

La investigación por la muerte de Ana Lucía González Mendoza sigue en curso, centrada en esclarecer las circunstancias de su desaparición y el hallazgo de su cuerpo en Ciudad Bolívar. La Fiscalía recopila pruebas y testimonios, además de esperar los informes de Medicina Legal, para determinar la responsabilidad penal del capturado y establecer si hubo participación de otras personas en el hecho.

¿Qué es el Mecanismo de Búsqueda Urgente y cómo funciona la Alerta Rosa?

El Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa son herramientas activadas por las autoridades ante la desaparición de menores de edad como Ana Lucía González Mendoza. Su objetivo es coordinar rápidamente acciones de búsqueda con la difusión masiva de información, revisión de cámaras y otras estrategias para ubicar a la víctima lo más pronto posible.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.