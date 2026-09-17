Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El programa Crea del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) de Bogotá ofrece nuevas oportunidades gratuitas de formación artística para habitantes de distintas localidades de la capital. Esta iniciativa, parte de la estrategia 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', está dirigida a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas, de acuerdo con los rangos de edad de cada taller. Según María Claudia Parias, directora de Idartes, “Crea es una puerta de entrada a las artes para miles de personas en Bogotá. Estos talleres permiten que niños, jóvenes y adultos encuentren un espacio para explorar sus intereses, desarrollar capacidades y relacionarse con otros a través de la creación". La funcionaria resaltó la importancia de la gratuidad del programa, ya que garantiza que el acceso a la formación artística no dependa de la situación económica de las familias.

Sigue a PULZO en Discover

Las áreas en las que se centra la oferta educativa incluyen fotografía y video, dibujo, collage, pintura y materialidades, creación de videojuegos, breaking (un estilo de baile urbano), narración oral, ensamble rock y expresión corporal. Los talleres abarcan desde la exploración de técnicas plásticas y la creación audiovisual, hasta la programación y diseño de videojuegos, la música y la experimentación con el cuerpo y la voz.

Para quienes deseen inscribirse, es necesario diligenciar un formulario en línea, adjuntar copia del documento de identidad por ambas caras, un recibo de servicio público que muestre la dirección y el estrato de residencia, y un certificado de afiliación al sistema de salud o consulta de ADRES con estado activo. Los documentos pueden enviarse en formato PDF o como imagen.

La programación por localidades incluye, entre otros, el taller de Fotografía y Video en Crea Cantarrana (Usme) para menores de 10 a 14 años; talleres de Dibujo y Videojuegos en Crea La Pepita (Los Mártires) para jóvenes de 11 a 17 años; Breaking en Crea Tunal (para personas desde 14 hasta 25 años); Narración oral en Crea El Parque (personas de 16 a 59 años); Ensamble rock en Crea Lucero Bajo (Ciudad Bolívar) para participantes entre 13 y 40 años; y Expresión corporal para niñas y niños de 7 a 14 años en CDC Simón Bolívar (Usaquén).

De acuerdo con la información de Idartes, todas las personas interesadas pueden consultar la oferta completa en los 19 Crea de la ciudad a través de los canales oficiales, así como realizar la inscripción en el taller de su preferencia mientras haya cupos disponibles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en los talleres gratuitos del programa Crea de Idartes?

Para inscribirse, usted debe llenar el formulario proporcionado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), anexando copia de su documento de identidad por ambas caras, un recibo de servicio público con dirección y estrato de residencia, y un certificado de afiliación al sistema de salud o consulta de ADRES. Los documentos se pueden cargar en formato PDF o imagen.

¿Qué talleres artísticos ofrece el programa Crea de Idartes en Bogotá?

El programa Crea de Idartes dispone de talleres en áreas como fotografía y video, dibujo, collage, pintura, materialidades, creación de videojuegos, breaking, narración oral, ensamble rock y expresión corporal, abiertos para diferentes grupos de edad y repartidos en varias localidades de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z