Por: Blu Radio

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El reconocido actor colombiano Fernando Solórzano denunció el robo al vehículo de su hijo en el sector de Cedritos, en el norte de Bogotá. Según relató, el hecho ocurrió en inmediaciones del parque Las Margaritas, sobre la carrera 16B con calle 148-60.

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De acuerdo con Solórzano, su hijo dejó estacionado el carro durante unos minutos para tomar un café. En ese corto lapso, los delincuentes habrían ingresado al vehículo y sustraído el computador, además de causar graves daños en el motor.

“En cuatro minutos le roban el computador (y) prácticamente el motor. Entonces el daño es grandísimo”, aseguró el actor al referirse a lo ocurrido con el vehículo de su hijo.

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Solórzano también compartió imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el momento en que, según su denuncia, los delincuentes ejecutaron el robo. El video mostraría la forma en la que los hombres se acercaron al vehículo y aparentaron estar realizando una reparación.

En las imágenes, uno de los sujetos desciende de una camioneta y observa el entorno, mientras un segundo hombre se baja posteriormente y se coloca un chaleco. Según el relato del actor, esta acción habría servido para aparentar que se trataba de trabajadores o mecánicos.

“Se va a poner un chaleco mientras ese se recuesta ahí a la camioneta como si nada. Me imagino que es como una especie ahora de teatro, hace una puesta en escena”, explicó Solórzano al describir las imágenes.

El actor señaló que los hombres incluso interactuaron entre ellos y aparentaron conocerse, mientras otras personas transitaban cerca del lugar. Posteriormente, uno de ellos habría comenzado a manipular la parte inferior del vehículo para acceder al capó.

“Me imagino a destrozar la guaya al capó, lo cual hace rapidísimo. Mira, aquí ya abrieron el capó”, relató Solórzano mientras explicaba el video de seguridad publicado en sus redes sociales tras el robo.

Según el actor, el supuesto mecánico logró abrir rápidamente el capó y posteriormente comenzó a intervenir la zona del motor. Solórzano advirtió que la estrategia habría permitido que los responsables actuaran sin despertar sospechas entre las personas que circulaban por el sector.

“Es muy posible que esté fingiendo que están arreglando el carro”, señaló el actor, quien cuestionó que los responsables pudieran realizar la acción mientras transeúntes pasaban cerca del vehículo.

Finalmente, Solórzano aseguró que los delincuentes abandonaron el lugar después de causar daños en el interior del motor y sustraer elementos del automóvil. El actor hizo un llamado de atención sobre este tipo de robos en Cedritos y pidió estar atentos ante situaciones similares.

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“Están repitiendo mucho esto en esta zona”, afirmó Solórzano, quien utilizó las imágenes de las cámaras de seguridad para mostrar cómo, según su denuncia, estaría operando este grupo de delincuentes en el norte de Bogotá.

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