Por: El Espectador

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En el tradicional barrio de Nicolás de Federmán, en la localidad de Teusaquillo, Bogotá, se encendieron las alarmas entre los residentes debido a la presencia de un motociclista armado que recorre diferentes calles por las noches con la aparente intención de asaltar a los transeúntes. El evento más reciente que motivó la preocupación de la comunidad sucedió hacia las 8:10 de la noche del domingo 13 de septiembre. De acuerdo con lo registrado por las cámaras de seguridad del sector, el sujeto abordó a una mujer frente a la portería de un conjunto residencial.

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Las imágenes muestran cómo el individuo, quien conducía una motocicleta de color rojo, se acercó a la víctima simulando que solicitaba una dirección. A pocos segundos de interactuar, sacó un arma de fuego y la usó para intimidar a la mujer. La afectada, ante la amenaza, entregó todos los objetos personales que llevaba en los bolsillos, además de un maletín con artículos relacionados con su empleo. Una vez culminó el asalto, el delincuente emprendió la huida con las pertenencias sustraídas.

De acuerdo con testimonios recogidos por El Ojo de la Noche, varios vecinos consideran que este mismo hombre estaría involucrado en otros robos ejecutados en diferentes fechas y horas dentro del barrio. La teoría de los habitantes es que el sujeto patrulla las calles, analiza los movimientos y selecciona cuidadosamente a sus víctimas antes de actuar. Además, la comunidad sospecha que el delincuente cambia constantemente de motocicleta como táctica para despistar a las autoridades y no dejar un rastro claro que facilite su captura.

Ante estos hechos, los habitantes han reunido diversas grabaciones de cámaras de seguridad y solicitaron a la Policía que realice un análisis detallado para comparar las características físicas, la ropa y los recorridos del presunto responsable. Pese a que el último hurto sucedió cerca de un CAI (Centro de Atención Inmediata) policial, el motociclista logró escapar sin inconvenientes, lo que ha llevado a la comunidad a exigir un mayor patrullaje durante las noches y a fortalecer la presencia institucional en Nicolás de Federmán. Las autoridades deberán examinar con detenimiento las imágenes para intentar identificar plenamente al implicado y determinar si es el autor de los demás robos reportados en el sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas han solicitado los vecinos de Nicolás de Federmán ante los recientes robos?

Los habitantes de Nicolás de Federmán han pedido a las autoridades reforzar los patrullajes nocturnos y aumentar la presencia policial en el barrio, especialmente después de que el último asalto ocurriera cerca de un CAI. Consideran necesario que la Policía compare grabaciones y características del sospechoso para dar con su paradero y prevenir más robos.

¿Cómo opera el motociclista armado en Nicolás de Federmán según los testimonios?

De acuerdo con los testimonios recogidos por El Ojo de la Noche, el motociclista suele recorrer las calles del sector, observa el movimiento del barrio y elige a sus víctimas cuidadosamente. Simula pedir una dirección antes de intimidar a las personas con un arma de fuego y, además, se sospecha que cambia de motocicleta para evadir a las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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