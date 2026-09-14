Por: Portal Bogotá

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El pico y placa en Bogotá, medida clave para la movilidad en la ciudad, rige este martes 15 de septiembre de 2026 bajo los parámetros definidos por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). De acuerdo con el más reciente calendario oficial, los vehículos particulares autorizados para transitar deben tener placas terminadas en 1, 2, 3, 4 o 5. En cuanto a taxis, pueden movilizarse aquellos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0. La franja horaria estipulada por la SDM para vehículos particulares se extiende desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, mientras que para taxis el horario inicia a las 5:30 de la mañana y concluye también a las 9:00 de la noche, según información publicada por la Secretaría Distrital de Movilidad.

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Frente a esta restricción, los conductores que buscan excepciones pueden inscribirse en el programa denominado 'Pico y Placa Solidario', igualmente gestionado y regulado por la SDM. Este canal permite, bajo un sistema de pago, circular sin limitaciones en la capital durante los días de restricción. Es fundamental recalcar que el trámite para acceder a este beneficio se realiza exclusivamente en el portal oficial de la entidad. La única forma autorizada para efectuar pagos es mediante botón de Pagos Seguros en Línea (PSE) incluido en la página web www.movilidadbogota.gov.co, tal como reitera la Secretaría Distrital de Movilidad.

Ante la creciente proliferación de sitios web apócrifos, la SDM advierte a la ciudadanía sobre el riesgo de ser víctima de engaños. La Secretaría enfatiza que, para adquirir el permiso de Pico y Placa Solidario, no existen intermediarios ni están habilitadas otras plataformas digitales ajenas al sitio oficial. Utilizar espacios no autorizados puede poner en peligro la seguridad de datos y acarrear pérdidas económicas.

Finalmente, conviene recordar que la observancia rigurosa de estas disposiciones evita la imposición de sanciones y contribuye al orden del tránsito en Bogotá. Las fuentes oficiales para consulta son la propia Secretaría Distrital de Movilidad y los canales dispuestos por el Distrito, donde siempre se puede verificar la información antes de proceder con cualquier trámite.

¿Cuáles placas pueden circular en Bogotá el martes 15 de septiembre de 2026 según la Secretaría Distrital de Movilidad?

Solo los vehículos particulares cuyas placas finalizan en 1, 2, 3, 4 y 5 pueden circular ese martes, en el horario de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Para taxis, están habilitadas las placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0, desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m., de acuerdo con la información difundida por la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Cómo se solicita el permiso de Pico y Placa Solidario en Bogotá y cuáles riesgos existen con sitios web falsos?

El permiso de Pico y Placa Solidario se obtiene únicamente a través del portal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, donde el pago se realiza mediante botón PSE. La SDM advierte que no hay intermediarios ni otras páginas autorizadas; el uso de sitios fraudulentos puede acarrear estafa y pérdida de información personal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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