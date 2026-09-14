Por: Portal Bogotá

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El avance de la Línea 1 del Metro de Bogotá sigue marcando hitos para la capital. Según la información compartida por el proyecto "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", con corte al 31 de agosto de 2026, el Metro presenta un avance del 82,33 %, y durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre se alcanzó una cifra destacada: ya hay 18 kilómetros de viaducto construido, lo que equivale a tres cuartas partes del total trazado. Esto significa que la ciudad está cada vez más cerca de ver circular los trenes sobre los 24 kilómetros previstos, una meta esperada por generaciones de bogotanos.

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El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, celebró este progreso en su cuenta oficial en la red social X, resaltando que “con este vano, completamos hoy 18 de los 24 kilómetros del viaducto de la Línea 1. ¡El Metro avanza!”. Los reportes indican que en el suroccidente de Bogotá, la comunidad ya observa trenes realizando pruebas tanto de ida como de regreso, lo que constituye un paso fundamental en la trasformación de la movilidad urbana.

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) informó que la doble vía férrea ya supera los 9 kilómetros de extensión construida, reflejando el esfuerzo colectivo detrás del proyecto. Un momento simbólico tuvo lugar al inicio de septiembre, cuando, por primera vez, dos trenes recorrieron simultáneamente el viaducto. Este hecho hace parte de la fase de pruebas, donde se evalúa el comportamiento de los trenes y de los sistemas de control, señalización y comunicaciones. Actualmente, ya están disponibles 17 de los 30 trenes que conformarán la flotilla inicial para la Línea 1.

En términos de infraestructura, destaca la reciente culminación del primer puente ferroviario del Metro, ubicado en la intersección de la avenida Caracas con la calle 26. Esta superestructura de 215 metros de longitud fue confirmada por el alcalde Mayor, quien especificó la importancia del “puente del Metro” para dar continuidad al viaducto. La construcción supuso un reto relevante para la ingeniería, dado que fue necesario salvar amplias distancias entre apoyos y garantizar la operatividad de otros sistemas de transporte, según información de la Empresa Metro de Bogotá. El puente tiene tres luces principales: dos laterales de 57,5 metros cada una y una central de 100 metros. Cabe explicar que ‘luz’, en ingeniería, se refiere a la distancia libre entre dos apoyos consecutivos de una estructura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles han sido los principales avances en la Línea 1 del Metro de Bogotá hasta la fecha?

Entre los avances más importantes destacan la construcción del 82,33 % del proyecto hasta el 31 de agosto de 2026, los 18 kilómetros del viaducto ya edificados —equivalentes a tres cuartas partes del recorrido total— y la culminación del primer puente ferroviario de 215 metros sobre la avenida Caracas con calle 26. Además, ya circulan trenes en pruebas y la mitad de la doble vía férrea está operativa, según datos de la Empresa Metro de Bogotá y declaraciones del alcalde Mayor Carlos Fernando Galán.

¿Qué significado tiene el término ‘luz’ en la construcción de puentes ferroviarios como el del Metro de Bogotá?

En la ingeniería civil, el término ‘luz’ se refiere a la distancia libre que existe entre dos apoyos consecutivos de una estructura, como un puente. En el caso del primer puente ferroviario del Metro de Bogotá, está conformado por tres luces: una central de 100 metros y dos laterales de 57,5 metros cada una, lo cual da idea de la magnitud y complejidad de la obra.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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