Por: Portal Bogotá

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Luego de varias semanas dedicadas al diálogo y la concertación, los Ciclos Deliberativos 2026 concluyeron sus sesiones presenciales el pasado 13 de septiembre en Bogotá. En el evento participaron 70 asambleístas seleccionados de manera aleatoria, quienes se reunieron con el propósito de definir y elaborar recomendaciones fundamentales para la cultura y la convivencia ciudadana en el marco de la iniciativa ‘Bogotá Modo Metro’. Esta iniciativa está directamente relacionada con la próxima integración del Metro a la ciudad, un proyecto que tiene alto impacto social y cultural.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Planeación, los Ciclos Deliberativos representan un modelo participativo innovador donde la ciudadanía es protagonista. Estos encuentros buscan que las decisiones urbanas sean el resultado de un proceso colectivo y colaborativo, en el que la voz de las y los ciudadanos tenga un peso real. A través de cinco sesiones, el grupo de asambleístas profundizó en temas cruciales como el cuidado de lo público, la importancia de la cultura ciudadana y el fortalecimiento de la convivencia pacífica en los espacios que habrá alrededor del Metro de Bogotá.

Durante las sesiones, se consolidó un documento definitivo de recomendaciones en el que quedaron plasmados los acuerdos y propuestas más relevantes surgidos de las mesas de trabajo. Según información oficial compartida por la Secretaría Distrital de Planeación en sus canales institucionales y redes sociales, este consenso es un insumo clave que pasará ahora a la Administración Distrital. El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y la secretaria de Planeación, Úrsula Ablanque, recalcaron el valor de la participación ciudadana, destacando el compromiso para integrar estas sugerencias en la estrategia general de cultura ciudadana del Metro.

Finalizado el proceso deliberativo de este año, inicia una nueva etapa en la que las entidades distritales deben evaluar e implementar las recomendaciones en la futura operación y convivencia en el Metro de Bogotá. Así, la ciudad agradeció a las y los 70 asambleístas su dedicación y aportes, subrayando que la integración cultural y la apropiación ciudadana son pilares esenciales para el éxito de proyectos urbanos transformadores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son los Ciclos Deliberativos de Bogotá y cómo funcionan?

Los Ciclos Deliberativos son una metodología innovadora de participación ciudadana implementada en Bogotá. Según la Secretaría Distrital de Planeación, buscan que la toma de decisiones urbanas sea colectiva, mediante la selección aleatoria de asambleístas que representan diversas perspectivas ciudadanas. En estos espacios, los participantes dialogan, debaten y acuerdan recomendaciones sobre temas clave para la ciudad, en este caso enfocados en la cultura y convivencia vinculadas al proyecto Metro de Bogotá.

¿Cómo se integrarán las recomendaciones de los asambleístas al Metro de Bogotá?

De acuerdo con la Administración Distrital, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán y la secretaria Úrsula Ablanque, el documento final de recomendaciones consensuado por los asambleístas será evaluado por las entidades distritales. El objetivo es que estas propuestas sirvan de guía y fundamento para la construcción de la estrategia de cultura ciudadana que acompañará la entrada en funcionamiento del Metro, consolidando así prácticas de cuidado y convivencia entre los usuarios y la ciudadanía en general.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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