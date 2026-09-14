Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) ha extendido una invitación especial a los habitantes y visitantes de Bogotá para participar en un recorrido comunitario por el barrio Eduardo Santos, una localidad emblemática del centro de la ciudad. La actividad se realizará el sábado 19 de septiembre de 2026, a las 9:30 de la mañana, y cuenta con inscripción previa como requisito fundamental para quienes deseen asistir, según información del mismo IDPC.

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Esta iniciativa, promovida en el marco del proyecto ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’, busca resaltar la importancia del arte, la cultura y el patrimonio en la construcción de la identidad bogotana. De acuerdo con el IDPC, el recorrido permitirá a los asistentes acercarse al repertorio patrimonial del barrio, guiados por las voces y relatos de sus propios habitantes. Este enfoque comunitario es el resultado del laboratorio Barriografías, una estrategia insertada dentro del programa Narrativas Patrimoniales de la Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (SDAP), también del IDPC.

Durante la jornada, los participantes tendrán la oportunidad de caminar por el territorio y escuchar historias que nacen de la experiencia directa de quienes habitan el barrio. De esta manera, el evento se convierte en un espacio para descubrir de primera mano cómo las vivencias y memorias colectivas influyen en la construcción y transformación del patrimonio material e inmaterial de la ciudad de Bogotá. El IDPC resalta que es a través de estas historias y recorridos que se fortalece el sentido de pertenencia y orgullo local.

La cita está programada para iniciar en la Diagonal Cuarta A #14-27, frente al Edificio Los Comuneros y diagonal al Parque Tercer Milenio, un punto estratégico por su cercanía a referentes urbanos significativos para la capital. El evento se enmarca en la agenda patrimonial de la ciudad, que durante septiembre ofrece diferentes escenarios de participación ciudadana, haciendo énfasis en la apropiación de la memoria y el patrimonio local, como destaca el IDPC en su comunicación oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en el recorrido patrimonial por el barrio Eduardo Santos en Bogotá?

Para ser parte de este recorrido, usted debe realizar una inscripción previa, de acuerdo con la convocatoria del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. El evento se desarrollará el sábado 19 de septiembre de 2026, a partir de las 9:30 a. m., con punto de encuentro en la Diagonal Cuarta A #14-27, frente al Edificio Los Comuneros.

¿Qué rol cumple el laboratorio Barriografías en la construcción del patrimonio de Bogotá?

El laboratorio Barriografías, implementado por el programa Narrativas Patrimoniales del IDPC, permite que los habitantes sean protagonistas en la recuperación de la memoria colectiva de su barrio. A través de sus relatos y experiencias, se contribuye activamente a la construcción del patrimonio local, transformando así la manera en que se entiende y valora el legado cultural de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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