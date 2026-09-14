Por: Portal Bogotá

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En el marco del proyecto ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la localidad de Usme fue escenario de un encuentro significativo que reunió a 150 mujeres campesinas y rurales en el restaurante Rancho Boyacense, situado en la vereda Curubital. De acuerdo con información oficial de la Alcaldía Local de Usme, el propósito de esta jornada fue destacar el papel fundamental de las mujeres en la construcción y el desarrollo de las comunidades rurales, especialmente en la zona sur de Bogotá.

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Durante el evento, las asistentes participaron en diversas actividades culturales y comunitarias, que fomentaron el intercambio de experiencias, saberes y liderazgos. La jornada culminó con un acto especial en el que se rindió homenaje a las trayectorias de las mujeres presentes, valorando así su esfuerzo y dedicación a las dinámicas productivas y sociales del entorno rural de Usme. Asimismo, se entregaron detalles conmemorativos como reconocimiento simbólico de su labor y compromiso con la comunidad.

Esta iniciativa forma parte del programa de ‘Presupuestos Participativos’ 43573, titulado “Empoderando las mujeres rurales y campesinas”. Dicho programa busca fortalecer los procesos de organización de las mujeres campesinas de la localidad, promover la defensa de sus derechos y contribuir a la disminución de la feminización de la pobreza, todo esto mediante el impulso de sus unidades productivas. Así, se busca generar nuevas oportunidades, mejorar la autonomía económica de las mujeres y consolidar su papel crucial en el desarrollo económico y social de sus territorios, tal como resalta la información compartida por la Alcaldía Local de Usme.

Adicionalmente, la actividad hizo parte del proyecto 2384 “Mujeres Usmeñas Caminan Seguras”, contemplado en el contrato CPS-772-2025. Esta iniciativa pretende vincular a 500 personas en acciones para prevenir el feminicidio y las diferentes formas de violencias contra las mujeres. A través de estos esfuerzos, se busca garantizar la seguridad y el pleno ejercicio de derechos de las mujeres en Usme.

Finalmente, la Alcaldía Local de Usme reiteró su respaldo a los liderazgos de las mujeres campesinas y rurales, así como su compromiso con el fortalecimiento de los procesos organizativos y el reconocimiento de sus aportes esenciales para la construcción de una localidad más equitativa y con mejores condiciones de vida para todas.

¿Cómo aportan las mujeres rurales y campesinas al desarrollo de las comunidades en Usme?

Las mujeres rurales y campesinas aportan al desarrollo de sus comunidades en Usme mediante su participación activa en actividades productivas, sociales y organizativas, como se evidenció en el encuentro liderado por la Alcaldía Local de Usme. Sus acciones contribuyen a fortalecer las economías locales, crear oportunidades y promover la autonomía económica y el bienestar social.

¿En qué consiste el proyecto ‘Mujeres Usmeñas Caminan Seguras’ y cómo previene la violencia contra las mujeres?

El proyecto ‘Mujeres Usmeñas Caminan Seguras’ hace parte del contrato CPS-772-2025 y su objetivo principal es vincular a 500 personas en acciones orientadas a prevenir el feminicidio y las violencias contra las mujeres. Se centra en la promoción de ambientes seguros y en fortalecer procesos organizativos para garantizar los derechos y la protección de las mujeres en la localidad de Usme.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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