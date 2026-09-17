Por: El Espectador

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Un impactante caso de secuestro en Bogotá llegó a su fin recientemente, cuando las autoridades lograron rescatar a un hombre de 34 años que permanecía cautivo desde el 13 de septiembre. El operativo, liderado por el Gaula de la Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, se desarrolló en una vivienda del barrio Paraíso, en la localidad de Ciudad Bolívar. Desde allí, el hombre fue liberado luego de pasar varios días en poder de captores que habrían ejercido sobre él presiones psicológicas y amenazas directas a su integridad, según lo consignado por la Fiscalía.

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La secuencia del hecho inició cuando la víctima se desplazaba por la Avenida Caracas. Fue abordada, amedrentada y posteriormente llevada por la fuerza hacia un sitio desconocido. Horas después del secuestro, los familiares, y en particular su madre, comenzaron a recibir llamadas de extorsión, en las que los delincuentes exigían la suma de 130 millones de pesos colombianos a cambio de la vida de su ser querido. A modo de presión, además, los secuestradores enviaron videos en los que el hombre aparecía siendo intimidado con armas de fuego y amenazado con represalias fatales si no se cumplía la exigencia económica. La Fiscalía también indicó que el secuestrado estuvo inconsciente en repetidas ocasiones durante su cautiverio, lo que agrava la dimensión del delito.

La denuncia presentada por la familia permitió activar una investigación rigurosa. Como parte del proceso, los investigadores realizaron labores en el barrio y revisaron grabaciones de cámaras de seguridad para ubicar el lugar del cautiverio. Gracias a esta labor, el 16 de septiembre en la noche las autoridades ejecutaron una diligencia de registro y allanamiento, logrando rescatar a la víctima en buenas condiciones y propiciando su reencuentro con sus familiares.

En el mismo operativo fueron detenidos 4 hombres señalados como presuntos autores del secuestro. De acuerdo con el brigadier general William Fernando Caicedo Benavides, comandante de la XIII Brigada del Ejército Nacional, estos individuos harían parte de una tercerización criminal —lo que denominó ‘outsourcing’— del Clan del Golfo. Durante la intervención, los captores intentaron deshacerse de las armas, aunque fue posible incautar una de ellas.

La Fiscalía General presentará a los detenidos ante un juez de control de garantías, y les formulará cargos por secuestro extorsivo y otros delitos relacionados. Según la Policía Nacional, entre el 17 de enero y el 21 de julio de este año se reportaron 15 casos de secuestro extorsivo en Bogotá, cifra que representa una reducción del 40 % en las denuncias, siendo la mayoría de víctimas hombres (11).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el rescate de la víctima secuestrada en Ciudad Bolívar, Bogotá?

El rescate fue posible gracias a la coordinación entre el Gaula de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades, tras recibir la denuncia, realizaron actividades de vecindario y revisaron cámaras de seguridad para identificar la vivienda donde estaba retenida la víctima. En la noche del 16 de septiembre, efectuaron un allanamiento en el barrio Paraíso, logrando liberar al hombre y detener a cuatro presuntos responsables, quienes serían parte de una subcontratación criminal del Clan del Golfo.

¿Qué es el secuestro extorsivo y cómo ha evolucionado en Bogotá?

El secuestro extorsivo es un delito en el que los victimarios retienen a una persona y exigen una suma de dinero u otro beneficio a cambio de su libertad o integridad. En Bogotá, según datos de la Policía Nacional incluidos en el reporte, se han registrado 15 casos de este tipo entre enero y julio del presente año, cifra que representa una disminución del 40 % en comparación con periodos anteriores. Esto muestra una tendencia a la baja en las denuncias, aunque las víctimas siguen siendo principalmente hombres.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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