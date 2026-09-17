Por: Caracol TV

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El miércoles 16 de septiembre se confirmó el hallazgo sin vida de las cinco personas que iban a bordo de la avioneta Cessna T206 de matrícula HK4985, que despegó del aeropuerto del municipio de Condoto, en Chocó, con destino al aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá, y tuvo su último contacto con las autoridades a las 9:23 de la mañana del domingo 13, sobre una zona boscosa entre los departamentos de Chocó y Risaralda, donde fueron hallados los restos de la aeronave. Las víctimas fatales de la tragedia fueron identificadas como: Sandy García, enfermera jefe; Perla Constanza Álvarez, médica; María Constanza Guzmán, médica; Julissa Figueredo, radióloga, y Mehmet Cankaya, experimentado capitán y piloto de la aeronave.

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Adriana Revelo, esposa del piloto, se pronunció luego de que se informara sobre el fallecimiento de Cankaya y las otras ocupantes del aparato, expresando “nuestra profunda solidaridad con las familias de las demás personas que se encontraban en la aeronave. Compartimos el dolor que deja esta pérdida y les enviamos nuestro respeto, cercanía y fortaleza en un momento tan difícil para todos. Como familia, estamos profundamente afectadas por lo sucedido”.

Adriana y Mehmet tenían tres hijas, de 18, 9 y 7 años, y se habían casado hace cerca de 10 años. Esta madre de familia reveló a Noticias Caracol, antes de confirmarse la muerte de su esposo, que las niñas más pequeñas no sabían sobre la desaparición de su padre: “Ellas piensan que el papá está de viaje”.

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Ahora, con la partida del piloto, las cuatro enfrentan una nueva realidad y Adriana, a través de su comunicado, manifestó su agradecimiento “de corazón (por) todas las muestras de cariño, solidaridad, oraciones, mensajes y llamadas que hemos recibido”. Sin embargo, dijo que “como familia, estamos profundamente afectadas por lo sucedido. Nuestra prioridad en este momento es acompañarnos, proteger emocionalmente a nuestras hijas y transitar este duelo en la intimidad de nuestro hogar y de nuestra familia”, por lo que “en este momento no nos encontramos en condiciones de atender llamadas, responder mensajes, conceder entrevistas ni ampliar información. El silencio o la falta de respuesta no deben interpretarse como falta de agradecimiento, sino como una necesidad de recogimiento, tiempo y espacio familiar”.

“Agradecemos de corazón cada manifestación de afecto, cada oración y cada gesto de solidaridad. En este momento necesitamos tiempo, respeto y espacio para acompañarnos como familia y comenzar a asimilar esta pérdida”, añadió.

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La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) reveló poco antes de confirmarse el fallecimiento de las cinco personas, que a la zona donde fueron hallados restos de la aeronave fue enviado “un equipo de rescatistas, de recuperación de personal”, cuyos miembros “son expertos en búsqueda y rescate en combate”. El comandante del Comando Aéreo de Combate Número 5, general Luis Miguel Díaz recalcó que debido a que “el ángulo de incidencia del terreno es muy alto, el helicóptero no puede aterrizar, no puede ni siquiera posar una rueda. Entonces fue necesario insertarlos con una grúa de rescate” desde el aire. Estos expertos, precisó, “están equipados con equipos contra el frío, van con abastecimientos para durar hasta tres días (…) en el área y también con equipos de comunicaciones”.

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