Por: Noticiero 90 minutos

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Después de tres intensos días de búsqueda, se logró identificar a las cinco víctimas del accidente de la avioneta en el departamento del Chocó. De acuerdo con la información entregada por la Gobernación del Chocó, los fallecidos se encontraban realizando una misión de salud en el municipio de Condoto, trabajando por el bienestar de diversas comunidades en la región. El lamentable incidente afectó profundamente a quienes acompañaban las labores de ayuda y atención médica tras recientes situaciones de emergencia en ese departamento colombiano.

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El 13 de septiembre, la avioneta Cessna T206, registrada bajo la matrícula HK-4985, partió desde el municipio de Condoto con destino a Guaymaral, en Bogotá. A bordo iban cuatro médicas brigadistas junto con el piloto, quienes desarrollaban jornadas de atención especializada en salud mental, especialmente en respuesta a las consecuencias del reciente terremoto que dejó secuelas en la población. Según la Gobernación, la última señal del vuelo fue enviada a las 9:23 de la mañana, cerca del cerro Tatamá y a aproximadamente 53 kilómetros de Pereira. Tras este contacto, la comunicación se perdió, lo que desencadenó un complejo proceso de localización y rescate por parte de la Fuerza Aérea.

Las autoridades señalaron que la zona presentaba serias dificultades de acceso, tanto por las características geográficas como por las condiciones climáticas. Finalmente, un helicóptero UH-60 Ángel fue capaz de ingresar al área del siniestro. Según reportes oficiales, la aeronave se fragmentó en dos partes que quedaron en distintos sitios de la montaña. Fue en esos puntos donde se hallaron los cuerpos sin vida de los ocupantes.

Las víctimas fueron identificadas como Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Fogueredo, todas médicas que hacían parte de la brigada. El vuelo era pilotado por Mehmet Cankaya, un extranjero que había ofrecido la avioneta familiar en reiteradas ocasiones para estas misiones humanitarias, sobre todo después del terremoto que golpeó la región. La Gobernación del Chocó expresó sus condolencias y destacó la dedicación y el compromiso de estas profesionales, cuyo trabajo fue clave para la atención de múltiples emergencias y en la mejora de la salud mental en zonas vulnerables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes eran las cinco víctimas del accidente de avioneta en Chocó?

Las víctimas identificadas por la Gobernación del Chocó fueron Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Fogueredo, quienes integraban la misión médica. El piloto del avión era Mehmet Cankaya, un extranjero habituado a colaborar en estas labores humanitarias.

¿Qué desafíos enfrentaron los rescatistas para llegar al sitio del accidente en Chocó?

Los rescatistas, liderados por la Fuerza Aérea, enfrentaron importantes dificultades debido a la topografía y las fuertes condiciones climáticas de la zona, lo que complicó el acceso hasta el punto que solo un helicóptero UH-60 Ángel pudo finalmente localizar y llegar a los restos de la aeronave y a las víctimas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.