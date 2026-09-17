La empresa SuperGiros anunció un plan de reconstrucción para atender a 1.226 familias de sus colaboradores afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó daños en distintos departamentos del país. La compañía informó que destinará $15.000 millones para asumir la reparación de 620 viviendas.

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El mayor número de intervenciones estará concentrado en el Chocó, donde fueron identificadas 620 viviendas afectadas. El plan también contempla 211 casos en Buenaventura, 137 en Risaralda, 84 en Quindío, 82 en el norte del Valle, 44 en Caldas, 31 en el centro del Valle y 17 en Cali, de acuerdo con el censo elaborado por la compañía.

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El anuncio fue hecho durante un recorrido por algunas de las zonas golpeadas por el sismo, en el que Gustavo Gómez, fundador de SuperGiros, se reunió con autoridades para oficializar el compromiso de la empresa. “De esas 620, nos encargamos nosotros en todo el levantamiento que hicimos”, afirmó el empresario al explicar el alcance de la intervención.

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La propuesta contempla algo más que la entrega de materiales para reparar las viviendas. Según Edgar Páez, presidente de SuperGiros, la compañía llevará ingenieros, maestros de obra y los elementos necesarios, mientras que se buscará que habitantes de las mismas comunidades participen en los trabajos. La intención es que esa mano de obra sea remunerada y contribuya a mover la economía de las zonas afectadas.

El plan se suma a las acciones que se adelantan para atender la emergencia provocada por el terremoto. El Gobierno ha reportado afectaciones en viviendas e infraestructura de varios departamentos y, en paralelo, distintas empresas han anunciado aportes para la reconstrucción.

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La compañía aseguró que las labores ya comenzaron con el censo de las familias y la evaluación del nivel de afectación de cada inmueble. El anuncio se conoce además en medio de la puesta en marcha de ayudas estatales para hogares cuyas viviendas quedaron destruidas o fueron declaradas no habitables.

A la derecha el fundador de SuperGiros Gustavo Gómez, a la izquierda del presidente de la compañía Édgar Páez y en el centro Mauricio Gómez Amin, ministro de Comercio / Suministrada

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