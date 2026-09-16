La Procuraduría General de la Nación alertó a la nueva ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López, sobre situaciones que requieren especial seguimiento en tres cajas de compensación familiar: Comfenalco Antioquia, Comfaguajira y Comfamiliar Atlántico.

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El Ministerio Público señaló que mantiene vigilancia preventiva sobre procesos relacionados con intervenciones administrativas, levantamiento de medidas, planes de mejoramiento y conformación de órganos de dirección y control.

También pidió garantizar transparencia, imparcialidad, participación y debido proceso.

En Comfenalco Antioquia, la Procuraduría sigue el procedimiento para levantar la intervención administrativa total y realizó una visita a la Superintendencia del Subsidio Familiar para revisar documentos y decisiones relacionadas con el proceso. Además, intervino en dos acciones de tutela.

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En Comfaguajira, vigila el proceso para levantar la intervención y participó en una tutela relacionada con la convocatoria de una asamblea extraordinaria y la elección de órganos de dirección.

Un juez ordenó establecer un nuevo cronograma electoral para garantizar el debido proceso y la participación.

Por su parte, Comfamiliar Atlántico está bajo intervención administrativa desde julio de 2026. La Procuraduría realizó dos visitas para conocer las condiciones de la entidad y el desarrollo de la medida.

La alerta busca que el Ministerio del Trabajo tome en cuenta estos hallazgos dentro de sus competencias.

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