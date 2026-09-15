DHL Supply Chain anunció la adquisición estratégica de Open Market, uno de los mayores operadores logísticos de Colombia, como parte de su plan de expansión en América Latina y de su Estrategia 2030.

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La operación busca fortalecer especialmente sus servicios para los sectores de ciencias de la vida y cuidado de la salud.

Con la compra, DHL incorporará las capacidades de Open Market en transporte, empaque y servicios con control de temperatura, fundamentales para movilizar medicamentos, insumos médicos y otros productos sensibles.

La compañía considera que esta infraestructura permitirá mejorar la calidad y confiabilidad de sus servicios en Colombia y la región.

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La transacción también representa una importante ampliación de la operación de DHL en el país.

Se sumarán 21 almacenes con una superficie total de 120.000 metros cuadrados, 13 plataformas de cross-docking y una red de transporte con vehículos propios. Además, alrededor de 4.100 trabajadores de Open Market pasarán a integrarse a DHL Supply Chain.

La empresa alemana también anticipó futuras inversiones, entre ellas la ampliación de su centro logístico Constellation, ubicado en Cota, aunque no reveló el monto.

DHL tampoco informó el valor de la adquisición. La operación aún está sujeta a las condiciones habituales de cierre. Con esta compra, la compañía busca consolidar a Colombia como un punto estratégico para atender la creciente demanda logística de los sectores de salud y ciencias de la vida.

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