Por: Noticiero 90 minutos

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El dólar estadounidense desempeña un papel fundamental en la economía colombiana, pese a que el peso colombiano es la moneda oficial del país. La fuerte presencia del dólar se debe a que muchas de las transacciones comerciales internacionales, la inversión extranjera y otros movimientos financieros dependen directamente de su comportamiento, influyendo no solo en las empresas, sino también en los consumidores y en la estabilidad financiera nacional. Colombia realiza sus exportaciones clave—petróleo, café, flores, banano y carbón—a mercados que generalmente negocian en dólares, lo que implica que cualquier variación en la cotización de esta moneda impacta de manera directa en los ingresos que estos sectores obtienen por sus ventas al exterior. De acuerdo con el análisis presentado por 90 Minutos, un aumento en el valor del dólar frente al peso colombiano traduce mayores ingresos en pesos para los exportadores.

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No obstante, la otra cara de la moneda afecta a quienes dependen de las importaciones. El país recurre frecuentemente al dólar para adquirir bienes como maquinaria, tecnología, vehículos, medicamentos e insumos industriales. Así, cuando el dólar se eleva, estos productos tienden a ser más costosos para las empresas y para los ciudadanos, ya que el incremento en el costo puede trasladarse directamente al precio final. Además, el comportamiento de la divisa incide en el costo de vida: si los artículos importados aumentan de precio, los efectos pueden sentirse especialmente en productos como electrodomésticos, celulares, computadores, repuestos para vehículos e incluso algunos alimentos con insumos importados.

Otro aspecto a considerar señala 90 Minutos es el impacto en los viajes internacionales, que se encarecen cuando el dólar sube, dificultando el acceso de más colombianos a destinos fuera del país. Por ello, la dinámica del dólar no solo es relevante para inversionistas nacionales e internacionales —una tasa de cambio estable suele transmitir confianza en la economía, mientras que cambios pronunciados provocan incertidumbre—, sino para toda la ciudadanía. Al momento de este reporte, la tasa representativa del mercado indica que 1 dólar equivale a 3.109,3 pesos colombianos, reflejando el nivel de influencia que tiene la moneda extranjera en las finanzas locales y en el día a día de los colombianos.

¿Cómo afecta el precio del dólar a los productos importados en Colombia?

El precio del dólar tiene un efecto directo sobre los productos importados en Colombia, ya que estos deben pagarse en esa divisa. Si el dólar sube frente al peso, las empresas y finalmente los consumidores finales asumen precios más altos en una variedad de artículos, incluyendo tecnología, medicamentos y repuestos automotrices.

¿Por qué el dólar es una referencia tan importante para el comercio exterior colombiano?

El dólar es determinante para el comercio exterior colombiano porque la mayoría de las exportaciones se negocian en esa moneda; cuando su valor crece, los exportadores reciben más pesos por cada dólar. Sin embargo, esto tiene la contrapartida de encarecer las importaciones, encadenando efectos positivos para exportadores y negativos para importadores y consumidores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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