Por: Noticiero 90 minutos

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El dólar estadounidense es una moneda clave para la economía colombiana, pues el comportamiento de esta divisa incide no solo en el comercio exterior, sino también en las finanzas nacionales y el bolsillo de los ciudadanos. Aunque el peso colombiano es la moneda oficial, buena parte de las transacciones de comercio internacional, las inversiones extranjeras y otros movimientos financieros dependen directamente de la tasa de cambio del dólar. Esta realidad convierte cualquier alza o baja del dólar en un tema de interés nacional que afecta a empresas, consumidores y autoridades económicas, según la información reportada por 90minutos.co.

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Colombia es un país exportador de productos como petróleo, café, flores, banano y carbón, los cuales generalmente se negocian en dólares en los mercados internacionales. Cuando la moneda estadounidense sube frente al peso, los exportadores colombianos reciben más pesos por cada dólar que obtienen con sus ventas en el exterior, lo que puede ser favorable para estos sectores. No obstante, el panorama es diferente para quienes deben importar bienes y servicios. Muchos de los productos que Colombia compra en el exterior —maquinaria, tecnología, vehículos, medicamentos e insumos industriales— se pagan en dólares, lo que significa que, si el dólar sube de precio, esos productos también se encarecen para los consumidores colombianos.

Este efecto repercute directamente en el costo de vida. Si los productos importados se hacen más costosos por una tasa de cambio elevada, algunas empresas se ven obligadas a trasladar ese incremento al precio que paga el consumidor final. Por eso, un dólar alto puede traducirse en mayores precios para electrodomésticos, celulares, computadores, repuestos para vehículos e incluso alimentos elaborados con insumos importados. Además, para quienes planean viajes internacionales o compras en línea en el exterior, un dólar fuerte representa desembolsos más altos.

La tasa representativa del mercado, de acuerdo con 90minutos.co, está en 3.109,3 pesos colombianos por cada dólar estadounidense. Este indicador es seguido de cerca tanto por inversionistas nacionales como internacionales, pues una tasa de cambio estable despierta confianza, mientras que fuertes fluctuaciones pueden generar incertidumbre en distintos sectores de la economía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo influye el precio del dólar en los productos importados en Colombia?

El precio del dólar influye directamente en el costo de productos importados, porque si la divisa estadounidense se encarece frente al peso colombiano, los bienes que se compran en el exterior —como maquinaria, tecnología, vehículos y medicamentos— también suben de precio, impactando el costo de vida en el país.

¿Por qué se negocian exportaciones colombianas principalmente en dólares?

Las exportaciones colombianas, como el petróleo, café, flores y carbón, se negocian principalmente en dólares porque este es el estándar internacional para la mayoría de los mercados globales, lo que facilita las transacciones y asegura una referencia común de valor para los productos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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