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El dólar estadounidense desempeña un papel fundamental en la economía colombiana, a pesar de que el peso colombiano continúa siendo la moneda oficial. De acuerdo con la información presentada, la influencia del dólar es notable especialmente en las operaciones de comercio internacional, la inversión extranjera y los movimientos financieros, que están profundamente ligados a su comportamiento. Cambios en la cotización de esta moneda suelen tener efectos inmediatos y directos sobre empresas, consumidores y hasta sobre la estabilidad de las finanzas nacionales.

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Colombia exporta principalmente productos como petróleo, café, flores, banano y carbón, los cuales en su mayoría se negocian utilizando dólares en los mercados internacionales. Según los datos mencionados, cuando el precio del dólar aumenta frente al peso colombiano, los exportadores reciben una mayor cantidad de pesos por cada dólar obtenido en sus ventas al exterior. Esto puede ser visto como un beneficio para el sector exportador, que ve fortalecidos sus ingresos en moneda local cuando la divisa estadounidense se valoriza.

Sin embargo, el efecto contrario ocurre con las importaciones. Muchos productos que Colombia adquiere en el exterior —tales como maquinaria, tecnología, vehículos, medicamentos e insumos industriales— se pagan en dólares. Por esa razón, cuando la divisa estadounidense incrementa su valor, estos bienes tienden a ser más costosos para los importadores colombianos. Este fenómeno suele tener repercusiones que van más allá de la frontera empresarial, afectando además el bolsillo de la ciudadanía.

El aumento en los precios de productos importados puede generar inflación, ya que muchas empresas, al enfrentar mayores costos en dólares, trasladan esos incrementos a los consumidores finales. Por ejemplo, un dólar con cotización alta puede reflejarse en mayores precios para electrodomésticos, celulares, computadores, repuestos para vehículos e incluso para algunos alimentos que dependen de insumos traídos del extranjero. Además, los viajes internacionales y las compras realizadas en el exterior se encarecen cuando sube el precio de la moneda estadounidense.

La tasa de cambio del dólar es observada cuidadosamente por inversionistas tanto nacionales como internacionales. Una cotización estable transmite confianza acerca de la salud de la economía, mientras que fuertes fluctuaciones pueden alimentar la incertidumbre entre los diferentes actores económicos. De acuerdo con la tasa representativa del mercado, el valor actual del dólar está en 3.109,3 pesos colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el precio del dólar a la inflación en Colombia?

El precio del dólar incide en la inflación colombiana porque, al incrementarse la moneda estadounidense, se encarecen los productos importados. Según la información recolectada, este aumento de costos suele ser trasladado por las empresas a los consumidores finales, afectando el valor de productos como electrodomésticos, tecnología y algunos alimentos que dependen de insumos internacionales.

¿Por qué los exportadores colombianos se benefician cuando sube el dólar?

Los exportadores resultan favorecidos cuando el dólar sube frente al peso colombiano, ya que reciben más pesos por cada dólar que ingresan al vender productos como petróleo, café o flores. De acuerdo con el análisis, esto mejora sus ingresos en moneda local y potencialmente aumenta su competitividad en los mercados internacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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