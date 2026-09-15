Por: Noticiero 90 minutos

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El dólar estadounidense tiene un papel fundamental en la economía de Colombia, debido a que es la moneda que predomina en muchas de las transacciones comerciales y financieras internacionales del país. Aunque el peso colombiano es la moneda oficial, sectores estratégicos como el comercio exterior y la inversión extranjera interactúan constantemente con el valor del dólar, lo cual marca el ritmo de diversos aspectos económicos a nivel nacional. Por ello, cualquier modificación en la cotización de esta divisa se refleja rápidamente tanto en el funcionamiento de empresas, como en el bolsillo de los ciudadanos y en la estabilidad de la economía, de acuerdo con la información presentada por el Noticiero 90 Minutos.

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Colombia basa gran parte de sus exportaciones principales —como petróleo, café, flores, banano y carbón— en el dólar, ya que los mercados internacionales suelen negociar estos productos bajo esa divisa. En este sentido, un aumento en el precio del dólar en relación con el peso colombiano implica que los exportadores reciben una mayor cantidad de pesos por cada dólar que ingresa al país, lo cual puede ser beneficioso para este sector. Sin embargo, la situación no es la misma para las importaciones: maquinarias, tecnología, vehículos, medicamentos e insumos industriales que se importan también suelen cotizarse en dólares. Si la moneda estadounidense sube, estos productos se tornan más costosos, presionando los precios internos y afectando principalmente a los consumidores que dependen de bienes importados.

Este contexto influye en la inflación, especialmente si las empresas optan por trasladar el alza de los insumos importados al consumidor final. Así, el comportamiento del dólar puede provocar aumentos notables en los precios de electrodomésticos, celulares, computadores, repuestos para vehículos e incluso algunos alimentos cuyo origen o componentes son importados. En paralelo, los viajes al extranjero se encarecen para los colombianos cuando la tasa de cambio aumenta.

Por otro lado, el precio del dólar es observado atentamente por inversionistas nacionales y extranjeros. Una tasa estable suele transmitir confianza sobre la economía colombiana. Por el contrario, grandes fluctuaciones en el valor de la moneda pueden generar incertidumbre en diferentes sectores. En la jornada más reciente, la tasa representativa del mercado indica que 1 dólar equivale a 3.109,3 pesos colombianos, según la información proporcionada por el Noticiero 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la variación del dólar al costo de vida en Colombia?

La fluctuación del dólar influye directamente en el precio de productos importados como tecnología, electrodomésticos, medicamentos y alimentos. Cuando la divisa estadounidense sube, estos bienes tienden a encarecerse, impactando el costo de vida de los ciudadanos, pues las empresas suelen trasladar esos incrementos al consumidor final.

¿Por qué el precio del dólar es relevante para los exportadores e importadores en Colombia?

El precio del dólar determina la cantidad de pesos que los exportadores reciben por cada dólar obtenido en ventas internacionales. Asimismo, para los importadores, un dólar alto significa que deben pagar más pesos por bienes y servicios adquiridos en el exterior, lo que puede afectar los costos de producción y el precio final al consumidor.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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