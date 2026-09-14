Así como el salario mínimo de 2027 está en la mira en Colombia, hay una oportunidad que disponible para que los empresarios lo tengan en cuenta gracias a un programa.

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Las micro y pequeñas empresas de Bogotá podrán recibir un incentivo económico por mantener vinculados formalmente a trabajadores mayores de 50 años.

La convocatoria Talento +50 reconocerá $ 1’300.000 por cada contrato que cumpla las condiciones fijadas y cuya permanencia pueda ser demostrada. El beneficio tiene límites según el tamaño de la unidad productiva.

Las microempresas podrán presentar hasta cinco contratos y acceder a un máximo de $ 6’500.000, mientras que las pequeñas empresas podrán postular hasta diez y recibir, si todos son aprobados, hasta $ 13 millones.

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Para participar, la empresa debe estar registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, tener domicilio en la capital, estar clasificada como micro o pequeña empresa y contar con matrícula mercantil activa al momento de realizar la postulación.

Los trabajadores presentados por las compañías deberán tener 50 años o más, devengar entre uno y tres salarios mínimos mensuales legales vigentes y contar con un contrato de trabajo activo durante el periodo definido en la convocatoria, comprendido entre agosto y septiembre de 2026.

Antes de iniciar el trámite, las empresas deben reunir una copia de su Registro Único Tributario (RUT) y de los contratos de cada uno de los empleados postulados.

En estos últimos documentos deben aparecer la fecha de vinculación, la duración y el salario acordado. También tendrán que adjuntar el documento de identidad de cada trabajador.

La convocatoria admite cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o Permiso por Protección Temporal (PPT), según corresponda.

Otro de los requisitos es diligenciar el Diagnóstico de Madurez Empresarial (DIME), que incluye la autorización para el tratamiento de datos.

A esto se suma una certificación bancaria de una cuenta a nombre de la empresa, expedida con una antigüedad máxima de 30 días y libre de embargos. La inscripción debe hacerse en https://bogota.gov.co/2026/talento50/.

Después, la compañía tendrá que cargar los documentos solicitados y conservar los empleos postulados entre el primero de agosto y el 30 de septiembre de 2026.

La permanencia de los trabajadores no se dará por acreditada únicamente con la presentación de sus contratos.

Cuando la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico lo solicite, la empresa deberá entregar la planilla PILA como soporte de que las vinculaciones se mantuvieron durante el periodo señalado.

Una vez revisados los documentos y comprobado el cumplimiento de las condiciones, la Secretaría declarará a la empresa como beneficiaria.

El valor correspondiente a los contratos aprobados será consignado directamente a la compañía mediante un solo giro.

Sin embargo, completar el formulario de inscripción no asegura el acceso al dinero. Cada postulación deberá superar la revisión documental y la verificación de los requisitos establecidos.

Si uno de los contratos termina después de que la empresa haya hecho la inscripción, no podrá ser sustituido por el de otro trabajador.

En ese caso, la compañía perderá la posibilidad de obtener el incentivo correspondiente a esa vinculación. Los recursos disponibles son limitados.

Si el presupuesto no alcanza para cubrir todas las solicitudes que cumplan las condiciones, tendrán prioridad las empresas que acrediten primero la permanencia de sus trabajadores.

El incentivo será considerado un ingreso gravado y, por tanto, estará sujeto a las retenciones tributarias que correspondan.

La suma que finalmente reciba cada empresa podría ser inferior al valor bruto reconocido por los contratos aprobados.

No podrán participar las entidades del sector público, las empresas medianas o grandes ni las personas o compañías que carezcan de registro o domicilio en Bogotá.

También quedan excluidas las empresas que tengan un solo trabajador o no registren ninguno ante la Cámara de Comercio.

La restricción se extiende a los patrimonios autónomos y a las empresas de servicios temporales cuando postulen trabajadores enviados en misión a otras compañías.

Tampoco podrán beneficiarse quienes hayan participado anteriormente en el programa Salvavidas al Empleo.

Talento +50 forma parte de la campaña ‘Entre más canas, más ganas’, enfocada en respaldar la permanencia laboral y reconocer la experiencia y el aporte de las personas mayores de 50 años a la economía de Bogotá.

Los empresarios pueden consultar información sobre esta y otras convocatorias en el canal de WhatsApp Emprendimientos y Empresas Bogotá.

También está disponible en X, a través de @DesarrolloBta; en Instagram, mediante @deseconomicobog; en TikTok, como @desarrollobogota, y en las cuentas de Facebook y LinkedIn de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Monitorear estos requisitos oficiales garantiza un proceso de postulación exitoso para el sector empresarial capitalino.

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