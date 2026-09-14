El panorama energético internacional ha alcanzado una temperatura crítica tras llevar la cotización del barril de petróleo crudo Brent a superar la barrera de los 109 dólares en los mercados globales.

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La escalada en los precios del hidrocarburo, impulsada por tensiones geopolíticas y los nuevos ataques contra la infraestructura energética de Arabia Saudita, recortes estratégicos en la oferta de los principales países productores y la creciente demanda energética, reconfigura las perspectivas financieras de la economía colombiana de cara al cierre de 2026.

Para Colombia, un contexto de precios elevados de su principal producto de exportación genera un impacto de doble vía que equilibra la balanza fiscal, pero tensiona el bolsillo de los ciudadanos. Desde la perspectiva de los ingresos del Estado y el balance comercial, un barril a 109 dólares representa una inyección de liquidez de alto impacto para la Nación. Cada dólar adicional en el precio promedio anual del crudo incrementa de forma sustancial las regalías para los departamentos, los ingresos por exportaciones y el recaudo tributario proveniente del sector minero-energético.

(Vea también: El negocio redondo de Gilinski en Venezuela: ahora le apunta al petróleo)

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Este flujo de divisas fortalece las reservas internacionales y tiende a moderar el tipo de cambio, apreciando parcialmente el peso colombiano frente al dólar. Sin embargo, en un contexto de reconstrucción e inversiones prioritarias luego del sismo de agosto de 2026, los mayores ingresos petroleros se convierten en un pulmón fiscal para financiar los planes de infraestructura, la atención de emergencias y el cumplimiento de las metas del Presupuesto General de la Nación.

A pesar de las cifras positivas en la balanza de pagos, la otra cara de este fenómeno internacional recae sobre los costos de producción y la estabilidad de los precios internos. El incremento global en el crudo se traduce rápidamente en un alza de los derivados del petróleo a escala internacional, generando una presión directa sobre los costos logísticos de importación y refinación, con un efecto dominó que compromete la lucha contra la inflación.

Sobre eso alerta este lunes el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, que detalla las implicaciones que tiene para la economía colombiana un petróleo de 109 dólares y cuáles son los productos que pueden subir de precio.

“Tiene varias implicaciones sobre nuestra economía, algunos de ellos:

Una gran cantidad de productos nuestros usan hidrocarburos y energía dentro de sus insumos, sus costos se verán afectados. Una buena parte de los ingresos de la Nación dependen de los ingresos petroleros, un incremento en el precio favorece las finanzas públicas. Vía regalías y vía ingresos petroleros por impuestos de renta y utilidades de Ecopetrol. Desde el punto de vista cambiario, entrarán más dólares en momentos en los cuales la tasa de cambio se encuentra especial y preocupantemente baja. Incrementos en petróleo lleva indefectiblemente a incrementos en los combustibles. En el caso de la gasolina se transfiere al mercado, por lo tanto a consumidores y productores, en el caso del Diesel, se puede generar la necesidad de que el Estado asuma un mayor subsidio afectandoosla las finanzas públicas. Por errores del pasado hoy estamos importando muchos más hidrocarburos de los que deberiamos requerir, los pagaremos a precios exorbitantes.”

Este es el trino del presidente de la Andi:

Petróleo a USD 109 por barril !!! Tiene varias implicaciones sobre nuestra economía, algunos de ellos:

1. Una gran cantidad de productos nuestros usan hidrocarburos y energía dentro de sus insumos, sus costos se verán afectados

2. Una buena parte de los ingresos de la Nación… — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) September 14, 2026

Productos y servicios que subirían por disparada en precios del petróleo

El mecanismo de transmisión hacia la economía local afecta de forma transversal a sectores estratégicos. El aumento en los insumos energéticos y de transporte presiona la estructura de costos de las cadenas de suministro, afectando desde la producción agrícola primaria hasta la distribución minorista en las principales ciudades del país.

A continuación, se detallan los principales bienes y servicios que enfrentan un riesgo inminente de incremento en sus tarifas y precios en el mercado colombiano debido al precio del barril en 109 dólares:

Combustibles líquidos: Presión alcista directa en los precios minoristas de la gasolina y, principalmente, del ACPM (diésel), debido al ajuste gradual en la estructura de precios del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) para evitar un déficit fiscal masivo.

Presión alcista directa en los precios minoristas de la gasolina y, principalmente, del ACPM (diésel), debido al ajuste gradual en la estructura de precios del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) para evitar un déficit fiscal masivo. Fletes y transporte de carga: Incremento en las tarifas de movilización terrestre de mercancías a lo largo de los corredores viales del país, derivado del alza en los combustibles y lubricantes para vehículos de carga pesada.

Incremento en las tarifas de movilización terrestre de mercancías a lo largo de los Alimentos de la canasta básica: Alza en los precios de frutas, verduras, tubérculos y carnes en las plazas de mercado, provocada por el mayor costo del transporte desde las zonas de producción rural hacia los centros urbanos de consumo.

Alza en los precios de frutas, verduras, tubérculos y carnes en las plazas de mercado, provocada por el mayor costo del transporte desde las zonas de producción rural hacia los centros urbanos de consumo. Insumos agrícolas y fertilizantes: Encarecimiento de fertilizantes, pesticidas y abonos sintéticos cuya materia prima proviene de derivados petroquímicos y del gas natural, impactando directamente la estructura de costos de los agricultores.

Encarecimiento de fertilizantes, pesticidas y abonos sintéticos cuya materia prima proviene de derivados petroquímicos y del gas natural, impactando directamente la estructura de costos de los agricultores. Pasajes de transporte público e intermunicipal: Ajuste al alza en los tiquetes de buses intermunicipales y en las tarifas de los sistemas de transporte masivo urbano para compensar los costos operativos y de combustible de las flotas.

Ajuste al alza en los tiquetes de buses intermunicipales y en las tarifas de los sistemas de transporte masivo urbano para compensar los costos operativos y de combustible de las flotas. Tiquetes aéreos: Incremento en el costo del combustible de aviación (Jet A-1), uno de los rubros de mayor peso en la operación de las aerolíneas, lo que se traslada al precio final de los pasajes aéreos nacionales e internacionales.

Incremento en el costo del combustible de aviación (Jet A-1), uno de los rubros de mayor peso en la operación de las aerolíneas, lo que se traslada al precio final de los pasajes aéreos nacionales e internacionales. Productos plásticos y manufacturas derivadas: Encarecimiento de empaques, envases flexibles, tuberías de PVC, recipientes y polímeros sintéticos cuya elaboración depende de insumos petroquímicos.

Encarecimiento de empaques, envases flexibles, tuberías de PVC, recipientes y polímeros sintéticos cuya elaboración depende de insumos petroquímicos. Servicios de gas domiciliario e industrial: Presión sobre las tarifas del servicio de gas propano (GLP) y gas natural, cuyos precios de mercado están indexados a indicadores energéticos internacionales.

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